Burkina Faso: VIIe édition de la JNA - Plus de 600 mille plants attendus dans les régions du Sourou et de Bankui

Le gouverneur de la région de Bankui, Babo Pierre Bassinga, a présidé à Kamandena dans la commune de Dédougou, la VIIe édition régionale de la Journée nationale de l'arbre (JNA), le samedi 12 juillet 2025. A l'occasion, un millier de plants, constitués de 14 espèces végétales médicinales locales, ont été plantés.

Placée sur le thème « Plantes médicinales : source de résilience sanitaire et clinique des communautés », la Journée nationale de l'arbre (JNA) 2025 a été célébrée en différé dans les régions de Bankui et du Sourou, le samedi 12 juillet 2025. Le gouverneur de la région, Babo Pierre Bassinga, a présidé la cérémonie de lancement de la présente campagne de reboisement dans la commune de Dédougou, en présence du ministre chargé de l'Environnement, Roger Baro, et celui de l'Urbanisme, Mikaïlou Sidibé. Le parrainage de la JNA au Bankui assuré par le chef de canton de Dédougou, Albert Lombo Dayo. projete la mise en terre de plus de 600 mille plants dans le ressort territorial de l'ex-Boucle du Mouhoun. A la date du jour, les deux régions comptabilisent déjà plus de 500 mille arbres plantés dans le cadre de cette 7e campagne de reboisement.

En plus 409 mille plants ont été mis en terre le 21 juin dernier, à l'occasion de « l'heure patriotique pour reverdir le Faso », a indiqué le gouverneur. Au regard de ces résultats, le gouverneur s'est dit satisfait de l'élan de solidarité et d'actions des populations locales en faveur de l'environnement depuis le lancement de l'initiative présidentielle en lien avec la plantation d'arbres. « Partout, des initiatives individuelles et collectives ont vu le jour », a-t-il déclaré. M. Bassinga a rappelé que l'arbre contribue à la santé et à la lutte contre le changement climatique.

Sans oublier le bien-être socioéconomique des ménages à travers la valorisation des produits forestiers non ligneux. Il est convaincu que la commémoration de la JNA permettra d'accroître le taux de réussite des campagnes de reforestation au Burkina Faso. Car, a-t-il dit, l'activité a pour vocation de créer un engouement populaire pour la plantation et l'entretien des plants. Le chef de canton de Dédougou, parrain de la cérémonie, a, par la voix de son porte-parole, Sanou Dembélé, salué cette initiative gouvernementale. Elle vise à reconstituer le couvert végétal dévasté par l'action de l'homme, a-t-il martelé. Le ministre de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement, Roger Baro, a indiqué

que l'objectif national de reboisement au cours de cette édition est de 20 millions d'arbres plantés.

A l'en croire, après le lancement officiel national de la 7e JNA, effectué le 21 juin 2025, à Manga par le Premier ministre, le gouvernement s'est fixé pour objectif de parcourir l'ensemble des régions du pays pour superviser la conduite de l'opération. Le ministre Baro a relevé que cette campagne de reboisement n'est pas une course pour les chiffres. Il a par ailleurs invité les acteurs à l'entretien des plants qui sont et seront mis en terre afin que les populations puissent en bénéficier pour tous les usagers. Quant au ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, Mikaïlou Sidibé, il a souhaité bonne et fructueuse campagne agricole 2025-2026 au monde paysan. « Que la paix, la stabilité et la sécurité reviennent dans notre chère patrie », a-t-il conclu.