Afrique: CAN de mini-football - Le Sénégal bat la RD Congo, 1-0

Dakar — L'équipe de mini-football du Sénégal s'est imposée, 1-0, contre celle de la République démocratique du Congo, lors de son premier match de la phase de groupes de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2025 de cette discipline sportive, lundi, à Derna, en Libye.

La compétition africaine a démarré ce lundi et va se poursuivre jusqu'au 25 juillet dans la ville libyenne. L'unique but de cette rencontre a été inscrit par Ibrahima Sow, joueur de Başkent Fatihspor, en Turquie. Seize pays prennent part à cette quatrième édition de la CAN de mini-football. Ils sont répartis entre quatre poules, celle du Sénégal comprenant aussi la Libye, le Tchad et la République démocratique du Congo.

Les Lions du Sénégal affronteront, mercredi, lors de leur prochaine sortie, le pays hôte, la Libye, à 22h GMT au Derna International Stadium. La poule B est composée du Bénin, du Ghana, du Maroc et de la Tunisie. L'Afrique du Sud, la Côte d'Ivoire, l'Ouganda et la Tanzanie constituent la poule C. Le Burkina Faso, la Guinée, la Mauritanie et le Nigeria sont réunis dans la poule D. L'Association pour la promotion du mini-football au Sénégal (APMFS) a été créée récemment, et est dirigée par Mouhammad Karamoko Baldé.

C'est l'APMFS qui a publié, jeudi dernier, la liste des joueurs qui doivent représenter le pays à cette compétition. Le mini-football est une variante du football d'association à effectif réduit. Il se joue à cinq contre cinq, parfois à six contre six, sept contre sept, huit contre huit, ou neuf contre neuf. Mais le format le plus officiel est 5-5. Les matchs se jouent sur un gazon synthétique de 50 mètres de longueur et de 30 mètres de largeur. Le futsal, un football voisin du mini-football, est pratiqué sur un terrain dur en salle.

Une partie de mini-football se joue en deux périodes de vingt-cinq minutes chacune. Ce sport est ouvert aux joueurs professionnels et aux amateurs. La CAN de mini-foot est organisée par la Confédération africaine de mini-football. Créée en 2016, cette organisation est membre de la Fédération mondiale de mini-foot, qui est entièrement indépendante de la FIFA. La dernière édition de la CAN de mini-football a eu lieu en 2024 en Afrique du Sud, qui a remporté le trophée de la compétition. La première édition, organisée en 2018 en Libye, a été remportée par la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens avaient battu les Sénégalais en finale. L'Égypte est le vainqueur de la deuxième édition, qui a eu lieu en 2021 au Nigeria.