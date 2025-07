Ile Maurice: 22 travailleurs étrangers portés disparus

Vingt-deux travailleurs étrangers, dont 20 Bangladais et deux Malgaches, employés comme maçons par l'entreprise Super Construction Co. Ltd, située dans la zone industrielle de La Tour-Koenig, sont portés disparus. Leur employeur a signalé leur absence aux autorités au début de juillet, déclenchant l'ouverture d'une enquête par la Divisional Crime Intelligence Unit.

Les ouvriers auraient quitté leur lieu de résidence ou leur chantier le 1eᣴ juillet, à une heure indéterminée. Depuis, ils n'ont plus donné signe de vie. Selon l'entreprise, aucun d'entre eux ne présentait de signe de détresse physique ou psychologique avant leur disparition.

Les Bangladais disparus, âgés entre 27 et 48 ans, sont arrivés à Maurice entre 2012 et 2019. Plusieurs détenaient des certificats d'exemption expirés, soulevant des questions sur leur statut administratif.

Aucune information n'est disponible concernant les vêtements portés par eux au moment de leur disparition. Des copies de leurs passeports et des certificats d'exemption ont été fournis à la police.

Un signalement tardif qui soulève des questions. Le fait que l'employeur ait signalé la disparition de ces travailleurs au début de juillet, alors que plusieurs certificats d'exemption étaient périmés depuis 2019, voire 2020, fait s'interroger sur la gestion administrative et humaine au sein de Super Construction Co. Ltd.

Cette situation met aussi en lumière d'éventuelles failles dans le contrôle exercé par les autorités compétentes et laisse planer un doute sur les circonstances ayant conduit à ce départ collectif. Elle fait aussi s'interroger sur la vulnérabilité de ces travailleurs, souvent peu enclins à signaler leurs difficultés ou à se tourner vers les institutions.

L'enquête a été confiée à la Divisional Crime Intelligence Unit. Le Passport and Immigration Office a déjà été alerté et pourrait être sollicité pour examiner le statut administratif des disparus.

La police invite toute personne ayant des informations sur ces travailleurs étrangers disparus à contacter le poste de police de Pointe-aux-Sables ou la DCIU. L'enquête suit son cours.