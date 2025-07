Gambie: Le Ministère des Ressources Foncières déclare la guerre aux agents immobiliers qui dupent les Gambiens

L'Honorable Hamat N.K. Bah, le ministre des Ressources Foncières, de l'Administration Locale et des Affaires Religieuses, a déclaré la guerre aux agents immobiliers indélicats qui, selon lui, ont spolié de malheureux et innocents Gambiens de plus de 500 millions de dalasis au cours des récentes années.

« Des agents immobiliers malhonnêtes ont spolié d'innocent Gambiens de plus de 500 millions de dalasis - Maintenant, le gouvernement est prêt à frapper fort afin de les mettre hors d'état de nuire. »

Le ministre s'exprimait vendredi au cours du meeting hebdomadaire Mansa Kunda. Il a affirmé que le secteur de l'immobilier est en proie depuis une bien longue période à un « désordre total », et ce, en raison de l'absence complète de mécanisme de control et de supervision.

« Nous sommes dorénavant de l'avis que les Gambiens ont été frauduleusement dépouillés de plus de 500 millions de dalasis par certains de ces agents. Il ne fait aucun doute que les Services de Radio et de Télévision de la Gambie (GRTS) en sont une victime, » a déclaré le ministre, désignant la chaine nationale comme l'une des institutions ayant été dupées par ces agents indélicats.

Bien que le ministre a reconnu que certains de ces agents immobiliers accomplissent un travail honnête, il a toutefois insisté que le secteur est miné par la corruption, la fourberie et l'exploitation, et ce, dans la mesure où ce sont les citoyens animés du désir, désespérés de s'acquérir une propriété qui sont la cible de ces agents véreux.

« Certains d'entre eux sont honnêtes et accomplissent du bon travail. Mais il y en a d'autres qui se livrent à des pratiques très malsaines dans notre pays, » a-t-il ajouté.

« Il est grand temps que nous mettions en place les lois et règlements nécessaires en vue de mettre ces escrocs hors d'état de nuire. Les conclusions de l'étude que nous avons reçue sont très inquiétantes, » a averti le ministre.

Selon le ministre, un projet de loi foncier est en phase d'élaboration. Il fait partie d'une série de projets de loi qui visent la modernisation de la Loi sur le Control et la Gestion du Développement Urbain, l'élaboration d'une loi sur les organisations non-gouvernementales (ONG) ainsi que d'une nouvelle loi sur le Logement.

La nouvelle Loi sur le Foncier, une fois promulguée, exigera que toutes les agences immobilières soient formellement enregistrées, répondent aux normes internationales de professionnalisme et de compétence, et adhèrent aux principes strictes de transparence et de responsabilité. Le ministre a insisté que la période des « fausses locations, des ventes double et des parcelles-fantômes » vient à sa fin.

Il a déclaré que cette nouvelle loi fait partie de la nouvelle Politique Foncière Nationale du gouvernement, une réforme importante qui vise la transformation du mécanisme de vente, de gestion et d'acquisition d'un bien foncier en Gambie. Cette politique, qui selon le ministre serait « prête à 99,9% » est destinée à résoudre un nombre important de problèmes comprenant l'enregistrement digitale de la propriété foncière, l'égalité des sexes, le patrimoine communautaire, et la résolution des disputes.

Il a poursuivi pour dire que la transformation digitale intégrale des mécanismes d'enregistrement et de propriété foncière est en cours, soutenue par la Banque Mondiale par le biais du projet WACA. Cela donnera aux citoyens la capacité de vérifier l'identité, la nature et la date d'acquisition des domaines fonciers.

« Une fois que ces mécanismes seront digitalisés, les crises et conflits liés à la falsification des titres de propriété seront un lointain souvenir. Le processus sera alors complètement transparent, » a-t-il déclaré.

Il a également annoncé que cette nouvelle politique foncière donnera aux femmes un droit égal à l'accès à la propriété foncière - une révolution dans un pays où les lois coutumières empêchent de nombreuses femmes d'hériter ou d'acquérir un bien immobilier.

« Dans nos villages, nos soeurs ne sont pas autorisées à hériter d'une terre. Elles ne peuvent développer leurs activités que dans les forêts. Cette politique mettra fin à cela, » a déclaré le ministre

Il a souligné que le gouvernement oeuvre en vue de donner un cadre légal aux patrimoines communautaire et familial, et ce, dans le but de protéger les populations vulnérables susceptibles d'être dépossédées et spoliées de leurs biens immobiliers.

« Une fois que les familles acquièrent leur titre légal de propriété, nul ne pourra les empêcher d'avoir accès à leurs terres, » a-t-il attesté.

« En ce moment, le gouvernement s'active à mettre en place un tribunal spécialisé dans les affaires foncières ainsi que des mécanismes de résolution de dispute en vue d'accélérer le traitement et jugement des conflits fonciers. »

« Cela fait 10 ou 15 ans que certaines personnes attendant la délibération des tribunaux sur leur affaire. Cela est inacceptable, » selon le ministre.

En guise de conclusion, le ministre des Ressources Foncières a indiqué que l'anarchie qui règne dans le secteur de l'immobilier touche à sa fin. Avec le soutien intégral du Président Adama Barrow, le gouvernement est déterminé à faire régner la transparence, l'équité, et l'ordre dans le secteur du domaine immobilier en Gambie.

« Nous sommes déterminés à prendre le taureau par les cornes. Les Gambiens méritent un système foncier crédible et honnête auquel ils peuvent se fier, » a-t-il conclu.

Rapport sur le scandale des produits pétroliers de 30 millions de dollars; désaccord entre les Membres de l'Assemblée Nationale