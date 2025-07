Sénégal: Le rôle et la responsabilité des entreprises dans la protection des droits de l'enfant au menu d'un atelier

Dakar — Un atelier d'échanges s'est ouvert, ce mardi, à Dakar, avec pour objectif de sensibiliser le secteur privé sur le rôle et la responsabilité des entreprises dans la promotion et la protection des droits de l'enfant, a constaté l'APS.

Cette activité de deux jours, qui entre dans le cadre de la mise en oeuvre de la phase 2 du Projet d'appui à la protection des enfants victimes de violations de leurs droits (PAPEV 2) est organisée par le ministère de la Justice, à travers la Direction des droits humains, en partenariat avec UNICEF et le Bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest du Haut-Commissariat aux Droits de l'homme des Nations Unies (BRAO-HCDH).

Selon les organisateurs, l'impact de l'activité économique des entreprises sur la vie des enfants est multiforme et souvent sous-estimé.

"Qu'il s'agisse des conditions de travail des parents, de l'exploitation d'enfants, de l'impact environnemental des activités industrielles sur la santé infantile ou encore de l'influence du marketing sur le développement psychosocial des jeunes, les ramifications de l'activité entrepreneuriale sur le bien-être des enfants sont vastes et profondes", ont-ils souligné.

C'est pourquoi, cet atelier, au-delà de la sensibilisation, vise à catalyser un changement de paradigme dans la culture d'entreprise au Sénégal, en érigeant les droits et le bien-être de l'enfant et en pierre angulaire dans le futur plan d'actions sur les entreprises et les droits de l'homme dont le gouvernement a enclenché le processus d'élaboration, ont-ils ajouté.

En plus des organismes étatiques concernés par la problématique du respect et de la défense des droits de l'enfant, plusieurs entreprises privées et parapubliques et d'organismes internationaux participent à ce atelier interactif et "multidimensionnel".