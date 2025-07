Sénégal: Thiès - Des personnes vivant avec un handicap formées aux techniques du batik

Thiès — Dix-neuf personnes vivant avec un handicap viennent de terminer une formation de quatre jours sur les techniques du batik, aux Manufactures des arts décoratifs de Thiès (ouest), a constaté l'APS.

Les bénéficiaires de cet atelier international ont reçu lundi leurs attestations de formation lors d'une cérémonie au cours de laquelle une exposition de leurs réalisations a été organisée aux Manufactures des arts décoratifs de Thiès.

"Cette année, nous sommes à la troisième édition, l'atelier de formation s'est bien déroulé au sein des Manufactures avec l'accompagnement du directeur général ", a déclaré le formateur, Joe Mansour Sy.

A l'en croire, le directeur des Manufactures des arts décoratifs de Thiès n'a ménagé aucun effort pour leur permettre de dérouler la formation dans de très bonnes conditions.

"Dans cet atelier, on a intégré des personnes à mobilité réduite. Ce qui n'était pas trop évident, par rapport au manque de moyens. On a réussi à dérouler les 4 jours de formation dans de très bonnes conditions ", s'est réjoui le formateur par ailleurs, initiateur de l'atelier.

Il a exprimé sa satisfaction après la fin de la session de formation sanctionnée par une exposition des différentes réalisations.

"Nous sommes en train d'exposer les produits qui ont été réalisés durant les 4 jours", a-t-il fait savoir.

L'artiste a appelé les autorités à plus de soutien pour vulgariser cette formation dans tout le Sénégal et accompagner plus de femmes, de jeunes et de personnes vivant avec un handicap.

"Aujourd'hui, nous avons besoin de réaliser des produits que la population va consommer, c'est-à-dire produire et consommer local, et c'est ça notre démarche, on est en train de le réussir avec les nouvelles autorités", a laissé entendre M. Sy.

"Nous avons vu aujourd'hui que la culture s'est exprimée", a pour sa part souligné le maire de la commune de Thiès Nord, Mamadou Diakhaté,

"Les personnes en situation de handicap se sont extériorisées, elles ont travaillé sans gène", a poursuivi l'édile, rappelant qu'il est du rôle des collectivités territoriales de promouvoir la culture.