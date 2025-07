Sénégal: Des acteurs culturels sensibilisés sur la loi portant statut de l'artiste et des professionnels de la culture

Dakar — Des acteurs culturels de Dakar et des régions ont pris part, mardi, à un atelier de vulgarisation de la loi portant "statut de l'artiste et des professionnels de la culture (SAPROC)", dont l'objectif vise à former des relais qualifiés susceptibles de diffuser l'information dans leur territoire respectif, a constaté l'APS.

Cet atelier de deux jours vise également à sensibiliser les communautés artistiques et à accompagner les démarches d'accès aux dispositifs prévus par la loi, tout en "co-construisant" des plans d'action décentralisés pour une vulgarisation inclusive et durable.

" (...) C'est tout le sens de cette rencontre qui se veut comme cadre important pour informer, former, renforcer et responsabiliser, et qui s'inscrit également dans notre vision d'une culture au coeur du développement d'une jeunesse créative, responsable, pétrie de talents et bien protégée", a expliqué la ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, Khady Diène Gaye, lors de la cérémonie marquant l'ouverture officielle de cet atelier.

Elle précise qu'il s'agit de faire des acteurs des relais "qualificatifs capables de porter la loi auprès des communautés, d'en expliquer les enjeux, d'accompagner les démarches d'accès aux droits sociaux et contribuer à un véritable changement de pratiques".

"Cette rencontre doit marquer un tournant majeur dans la mise en œuvre de cette loi pionnière et dans notre ambition collective de structurer durablement le secteur culturel et créatif de notre pays", a-t-elle ajouté.

Elle a expliqué que l'objectif principal de l'atelier est de permettre aux acteurs de se familiariser avec les dispositions de la loi afin qu'ils puissent en appréhender non seulement les tenants et les aboutissants, mais aussi se l'approprier "pleinement".

" (...) Il est important de rappeler que la reconnaissance du statut de l'artiste ne constitue pas uniquement un exemple juridique. Elle relève également d'un impératif de justice et de dignité humaine", a de son côté soutenu la représentante du directeur du bureau régional de l'UNESCO en Afrique de l'Ouest, Adèle Nibona.

À en croire, il s'agit d'un enjeu stratégique, visant à favoriser la "liberté artistique, la diversité des expressions culturelles et la pleine participation des artistes à la vie citoyenne".

La loi sur le statut de l'artiste et des professionnels de la culture a été votée par l'Assemblée nationale le 30 décembre 2020 et promulguée par le président de la République le 13 mars 2021. Elle prévoit un droit à la protection sociale pour les acteurs culturels.