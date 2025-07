Congo-Kinshasa: Contrat entre la RDC et l'As Monaco, AC Milan et le FC Barcelone - Promesse Matofali s'inscrit à faux !

La RDC a signé un contrat avec les équipes européennes dont l'As Monaco, AC Milan et le FC Barcelone pour que sur leurs maillots soient inscrits la marque "RDC coeur de l'Afrique". Le fait de parapher ces contrats, le gouvernement va devoir débourser plus de 50 000 millions de dollars. Si cette démarche est saluée par certain, ce n'est pas le cas pour Promesse Matofali Yonama, Député provincial honoraire du Nord-Kivu, qui estime que ce n'est pas une priorité, surtout en ce moment de crise.

Dans une déclaration publiée hier, lundi 14 juillet 2025, Promesse Matofali Yonama affiche son indignation suite à la signature de ces contrats alors que le pays a beaucoup de priorités et des urgences.

«Chers compatriotes, nous sommes indignés d'apprendre que notre gouvernement, à travers le Ministère des Sports et Loisirs, est en train de signer des contrats en cascade avec différents clubs de l'Europe.

Nous nous indignons car c'est anormal qu'un pays en guerre, un pays où les soins de santé primaire posent encore problème, un pays où l'eau potable est presque inexistante, un pays qui n'a pas des routes, un pays qui a un problème des salaires avec ses agents, un pays qui est incapable de doter chaque ville et territoire d'une ambulance, un pays où les cadavres sont encore transportés sur les motos, des vélos et dans des sacs. Nous sommes vraiment désolés d'apprendre que pour une visibilité, le gouvernement vient d'engager plus de 70 millions.

La question que je me pose, on va faire la visibilité de quel pays ? Voilà pourquoi nous nous indignons aujourd'hui.

Nous demandons au gouvernement de faire les choses de manière prioritaire.

La population a besoin d'eau potable, des ambulances, des routes, des hôpitaux... ça veut dire qu'il y a des besoins prioritaires auxquels le gouvernement devrait se pencher.

Malheureusement, on va perdre plus de 70 millions dans des futilités, dans des choses qui ne sont pas importantes alors qu'avec cet argent, on peut construire un hôpital par province, on peut doter au moins 10 ambulances pour toutes les provinces, on peut doter des corbillards et faire les grands projets d'intérêt général.

C'est bon de faire la visibilité mais on doit le faire en étant propre, lorsqu'on a les garanties que toutes les choses vont bien.

Comment faire la visibilité de notre pays alors qu'on continue à tuer des gens dans l'Est du pays de Moïse Katumbi ?

Avant-hier on a tué à Irumu dans la province de l'Ituri plus de 65 personnes, toutes originaires du Nord-Kivu et les cadavres ont été ramenés à Oicha dans des sacs sur les motos, ce qui doit faire pleurer tout Congolais conscient.

Mais, le gouvernement s'est décidé de dilapider plus de 70 millions dans la visibilité, ce qui n'est ni urgence, ni priorité. Voilà pourquoi, nous avons choisi de rester derrière Katumbi qui est un homme aux actions concrètes et qui cherche d'abord la solution à l'interne », a dit Promesse Matofali Yonama, Député provincial honoraire et cadre d'Ensemble pour la République au Nord-Kivu.

Ce dernier invite le gouvernement de prendre les choses au sérieux en se servant des besoins réels ressentis par la population avant toute action.

Il convient de signaler que, selon certaines sources proches du Ministère des Sports, la RDC compte signer d'autres contrats au-delà de ces trois précédemment signés.