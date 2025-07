Congo-Kinshasa: Plus de 4 000 déplacés en juin à cause des violences armées à Masisi et Rutshuru

Le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA) a rapporté, lundi 14 juillet, que plus de 4 000 personnes, soit environ 1 000 ménages, ont fui leurs villages en territoires de Masisi et Rutshuru au cours du mois de juin 2025, en raison des violences armées persistantes entre les rebelles AFC/M23 et les groupes armés Wazalendo.

Dans son rapport, OCHA révèle qu'entre le 19 et le 28 mai, dans les groupements de Bukombo, Mutanda, Bambo et Kihondo (chefferie de Bwito), près de 70 civils ont été tués et 766 maisons incendiées. En juin, les affrontements ont poussé plus de 3 600 personnes à fuir vers l'Hôpital Général de Référence de Birambizo, la paroisse catholique locale, ou des familles d'accueil à Bukombo.

Dans le territoire de Masisi, les combats sur l'axe Masisi Centre-Nyabiondo ont provoqué le déplacement de plus de 1 200 personnes vers Walikale, notamment dans les villages de Kalambayiro et Buhimba. Le 29 juin, une attaque contre la cité de Nyabiondo a fait un mort et deux blessés graves. Entre le 24 et le 26 juin, des affrontements sur l'axe Kashuga-Kalembe (zone de santé de Mweso) ont forcé des centaines de civils à fuir vers des zones jugées plus sûres.

OCHA souligne que l'environnement opérationnel à Rutshuru reste risqué pour les acteurs humanitaires. Le 6 juin, deux travailleurs humanitaires d'une ONG internationale ont été enlevés sur l'axe Goma-Rutshuru, avant d'être libérés 14 jours plus tard.