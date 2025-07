Congo-Kinshasa: Ituri - Une « salle de la paix » inaugurée pour lutter contre l'impunité des crimes armés

Le Fonds au profit des victimes de la Cour pénale internationale (CPI) a inauguré, lundi 14 juillet, une « salle de la paix » dans le village de Tsere, à la périphérie de Bunia (Ituri). Ce geste s'inscrit dans le cadre des réparations collectives des crimes commis en Ituri par des groupes armés entre 1999 et 2002.

Construite avec des matériaux durables et entièrement équipée, cette salle peut accueillir plus de 1 000 personnes. Elle incarne les efforts conjoints du gouvernement et de ses partenaires internationaux pour promouvoir la justice, combattre l'impunité, et offrir un espace de dialogue pacifique entre les communautés locales.

Le chef du groupement de Tsere, Zamundu, a salué l'initiative en ces termes :

« Grâce à la CPI, cette salle devient un lieu d'espoir, de rassemblement, de formation et de développement pour les victimes et l'ensemble des habitants de Tsere et de ses environs ».

Présent à la cérémonie, le gouverneur de la province, le général Johnny Luboya Nkashama, a exhorté la population à renoncer à la violence :

« J'appelle les groupes armés à tirer les leçons des drames vécus et à déposer définitivement les armes. Nous ne voulons plus revivre les horreurs de la guerre : les meurtres, les destructions ».

Il a insisté sur la portée symbolique de cette infrastructure, destinée à rappeler les ravages des conflits :

« Ce bâtiment est un exemple. Il doit servir de repère à notre jeunesse manipulée, à nos enfants perdus. Il est temps de revenir à la raison et de bâtir une Ituri réconciliée ».

Cette remise de bâtiment s'inscrit dans une série de réalisations menées par le Fonds au profit des victimes, dans le cadre de la réparation collective des crimes jugés par la CPI. Plusieurs autres projets ont déjà vu le jour à travers la province.