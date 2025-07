Congo-Brazzaville: Election à la Fécohand - Le congrès électif se tiendra le 16 août à Brazzaville

La Commission électorale indépendante a fixé le chronogramme et les modalités du congrès électif. Le représentant de la Fédération internationale de handball (IHF) et de la Confédération africaine de handball (CAHB), Me Mouadh Ben Zaied, par ailleurs président de la Commission électorale indépendante de la Fédération congolaise de handball (Fécohand), a publié une série de documents qui expliquent tout le processus électoral ainsi que les dates clés.

Après plusieurs mois de suspense, les choses se précisent au grand bonheur des athlètes et responsables. En s'appuyant sur les décisions et les statuts de l'IHF, de la CAHB et de la Fécohand, Me Mouadh Ben Zaied a publié un avis de convocation d'un congrès électif. Ce grand rendez-vous du handball congolais se déroulera le 16 août dans la salle du Comité national olympique et sportif congolais.

« Le présent avis emporte un déclenchement officiel du processus électif et une ouverture des candidatures aux postes électifs du congrès. Chaque liste candidate aux élections du Comité exécutif, outre les candidatures aux autres postes électifs mentionnés dans l'article 21 des statuts de la Fécohand, devra être déposée directement contre décharge auprès du secrétariat de la Commission électorale indépendante domicilié au siège du Cnosc au plus tard le mercredi 16 juillet 2025, à 17h30. Il est précisé que toute personne candidate ne peut figurer que dans une seule liste candidate », explique le document.

En vue de bien superviser les prochaines élections du Comité exécutif de la Fécohand et de veiller au bon déroulement de toutes les phases de l'opération électorale en application des mécanismes et des procédures prévus dans les statuts fédéraux et à travers les textes juridiques de l'IHF, le président de la Commission a transmis le calendrier et le chronogramme à toutes les parties prenantes.

« Les élections du Comité exécutif s'effectuent sur liste dont la tête est d'office le président. Cette liste doit obligatoirement comporter au moins trois femmes; l'élection se fait à la majorité simple des suffrages exprimés; sera déclarée admise la liste qui aura totalisé le plus grand nombre de voix; si à l'issue du premier tour, deux ou plusieurs listes sont à égalité de voix, il sera organisé un deuxième tour pour les départager; si l'égalité persiste, sera déclarée vainqueur, la liste qui comportera le plus grand nombre de femmes; à défaut, ce sera la liste du candidat-président le plus âgé », précise l'avis.

Le dépôt des dossiers des candidatures auprès du secrétariat de la Commission électorale indépendante s'achèvera le 16 juillet pendant que l'examen, la validation des dossiers et l'affichage des listes validées sont prévus pour le 31 juillet. Concernant les recours, les candidats n'auront que deux jours puisque l'émission des décisions définitives par la Commission s'effectuera, au plus tard, le 8 août.

En tout cas, ce moment était attendu avec beaucoup d'impatience par les acteurs du handball congolais, en particulier, et pat par tout le peuple congolais, en général. Il est temps que les différents candidats privilégient l'intérêt général de ce sport afin de garantir une élection apaisée et de favoriser un retour harmonieux des activités du handball sur toute l'étendue du territoire national.