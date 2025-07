Congo-Brazzaville: 2e édition de Warrior Kongo - Les Diables rouges remportent deux ceintures

Cédric Moundeké Mpandzou et Espoir Dianzenza ont remporté les deux ceintures mises en jeu à l'occasion de la deuxième édition de « Warrior Kongo », organisée par la Fédération congolaise de boxe pieds- poings et disciplines associées et son partenaire Gossart Peniel Loussilaho.

Cédric Moundeké Mpandzou s'est imposé aux points dans les moins de 67kg devant le Léopard de la République démocratique du Congo, Arem's Mbendo. Pour sa part, Espoir Dianzenza dans les moins de 77 kg a battu par abandon suite à une blessure interne à l'épaule droite, l'autre Léopard, Cheristevie Mimbay. Les Diables rouges prennent leur revanche sur les Léopards qui avaient survolé la première édition.

« Warrior Kongo est un concept mis en place dans le but de lutter contre les antivaleurs qui minent la couche juvénile depuis près d'une dizaine d'années afin de la ramener à l'intégration sociale productive », a expliqué Césaire Alfred Nzobo, premier vice président de la fédération.

La compétition qui s'est déroulée le 13 juillet comprenait dans son menu sept combats dont six en K-1, notamment trois combats locaux de trois rounds de minutes (3mx3R), un combat international sans enjeu de trois rounds de trois minutes (3mX3R), deux combats internationaux avec ceintures dans les catégories des moins de 67 kg et 77 kg du règlement K-1 en cinq rounds de trois minutes (3mX5R) et un combat super flight de boxe anglaise opposant Tally le Lion de Pointe-Noire et Champion Hercule de Brazzaville.

« En termes de Kick boxing, le bilan est satisfaisant mais nous avons connu quelques difficultés dans la préparation de cet événement, parce que nous n'avons pas pu obtenir facilement l'autorisation d'utiliser les infrastructures sportives bien qu'ayant respecté la procédure administrative pré requise », a commenté le premier vice-président.

Le plan de relance, a-t-il expliqué, commencera par la restructuration des instances dirigeantes dans les départements afin de leur permettre de réaliser des détections de talents. La quête de l'équilibre mental reste une priorité. Après une longue période sans compétition, les athlètes ont perdu leur force et leur courage, voir l'espoir de réaliser leurs rêves tant en national qu'en international. L'ambition est de les voir franchir un palier à l'international.