Congo-Brazzaville: Action sociale - L'ONG L'Appel réhabilite l'école primaire de Tchimbambouka

Après le lancement la semaine dernière des travaux de rénovation de l'école primaire de Tchimbambouka, dans le 6e arrondissement de Pointe-Noire, Ngoyo, par l'organisation non gouvernementale (ONG) L'Appel, une séance de travail a été organisée le 14 juillet dans ladite école avec toutes les parties prenantes au projet pour faire le point du travail déjà effectué et à venir.

Les travaux de rénovation de l'école primaire de Tchimbambouka que mène l'ONG L'Appel, en collaboration avec l'Association pour la solidarité, l'action et le développement (Asad), prendront fin en mi-septembre. Ils concernent la construction d'un mur de séparation de la grande parcelle de l'école avec ses deux hectares qui va séparer l'école et le terrain de sport pour les jeunes et les enfants du quartier avec, à terme, le projet de construction d'un collège dans la même enceinte.

Ces travaux intègrent aussi la surélévation d'un mur de 2,70 mètres de hauteur, la surélévation de trois autres côtés du terrain à 2,70 mètres, la rénovation des sanitaires d'où l'installation du forage d'eau aujourd'hui quasiment terminée. Cependant, son local technique pour faire fonctionner la pompe nécessite la disponibilisation de l'électricité sur le site.

« Ainsi, avec la mairie de Ngoyo, nous avons travaillé pour que la société E2C apporte l'électricité devant permettre le fonctionnement de l'ouvrage hydraulique. E2C s'est engagée à répondre à notre demande et est même disposée à y installer aussi un poste de transformation d'électricité dans l'enceinte de l'école. Ce qui permettra aussi au quartier d'avoir l'éclairage public.

Le changement du portail et l'installation de trois robinets côté ville va rendre disponible l'eau potable aux habitants de Tchimbambouka. Il est prévu aussi, dans cette enceinte, l'aménagement d'un local pour faire un poste avancé de police et peut-être aussi des logements au sein de l'école pour les responsables de l'école; ce qui garantirait davantage la sécurité de l'école. Autour du projet de l'Appel, de l'Asad, et tout le quartier, il y a cette dynamique où chaque partie prenante apporte quelque chose. Cela répond vraiment à notre appel "Aidez-nous à vous aider" », s'est réjoui Thierry Raynard de l'ONG L'Appel.

Plusieurs autres réalisations sont prévues à l'école primaire de Tchimbambouka, a ajouté Christine Raynard de l'ONG. En cas de disponibilité des fonds, la réhabilitation des trois salles de classe et l'aménagement d'un préau pour les enfants figurent également dans l'agenda des prochaines actions, a poursuivi Christine Raynard. Elle a indiqué que l'école privée Nelson-Mandela, dans un passé récent, a également bénéficié du soutien de leur structure.

Les projets de L'Appel sont menés avec l'association Asad depuis 2018. Dirigée par Delphine Matimbou, cette association est basée au Centre de formation et d'information Sueco. Elle mène des actions dans l'éducation nutritionnelle, la prise en charge des familles défavorisées, l'octroi des aides multiformes aux personnes vulnérables.

L'ONG L'Appel, dont le siège social est à Paris, en France, a été créée en 1968. Elle intervient uniquement au profit es enfants dans près de dix pays au monde. Les conditions sanitaires, l'éducation, l'hygiène sont ses domaines d'intervention. Elle a aussi mené des actions au Pérou, au Togo ...