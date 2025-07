Afrique Centrale: Joseph Mukungubila - « Le peuple congolais doit s'éveiller face aux manipulations sur l'Accord de Paix RDC-Rwanda »

Depuis Lubumbashi, Sa Majesté le Prophète Joseph Mukungubila rompt le silence et s'exprime sur l'accord de paix signé entre la République Démocratique du Congo et le Rwanda, le 27 juin 2025 à Washington, sous l'égide des États-Unis. Présent dans le Haut-Katanga pour un pèlerinage personnel sur la tombe de son père, le leader religieux a pris la parole pour clarifier sa position, alors que les débats s'enflamment au sein des sphères politiques et religieuses du pays.

Face aux critiques sévères émises par une partie de la classe dirigeante, Joseph Mukungubila plaide pour une approche lucide et responsable. Il met en garde contre la désinformation propagée autour de cet accord, qu'il estime délibérément manipulée pour troubler l'opinion publique.

« On est en train de répandre ces informations pour intoxiquer les gens. Ce n'est pas sérieux, ça. Vous savez, ce n'est pas sérieux. C'est comme si on devenait au moins un tout petit peu sans compréhension, comme si ici on n'a pas étudié, on ne comprend pas. Je ne pense pas que ce soit ce que les autres sont en train d'avancer. Il y a des informations. On est en train d'intoxiquer les gens », a-t-il alerté.

Le 5 juillet, à son arrivée à Lubumbashi, Mukungubila a réaffirmé cette position devant la presse : « Ces accords sont mal interprétés. Certains cherchent à intoxiquer le peuple congolais avec de fausses informations. Il faut comprendre l'origine et l'esprit de cette médiation ».

Revenant sur le rôle de Donald Trump dans ce processus, le prophète balaie les soupçons d'intérêts étrangers camouflés, affirmant que l'ancien président américain aurait agi sous l'impulsion d'une révélation divine.

« Le Président Trump a agi après une révélation des jeunes israélites qui affirment que le jardin d'Eden se trouverait en RDC. Voilà ce qui a changé son agenda », a-t-il expliqué.

Appelant le peuple congolais à rester uni et vigilant, Mukungubila insiste sur le fait que l'unité nationale est essentielle pour préserver les ressources naturelles et assurer une paix durable : « Les étrangers nous ont toujours pillés. Tous les étrangers. Ils ont toujours envié ce pays. Pourquoi ? À cause de toutes les richesses que notre sol, le sous-sol, cache. Ça, ce n'est même pas un secret. C'est parce que les étrangers nous envient. Et les étrangers, sans exception aucune. Les étrangers nous ont toujours enviés à cause de nos richesses. Mais ce pays doit rester debout grâce à l'éveil de son peuple », a-t-il martelé.

En s'exprimant ainsi, Joseph Mukungubila marque une nette divergence d'approche avec des figures comme le Cardinal Fridolin Ambongo ou Mgr Donatien Nshole, qui ont exprimé des réserves sur un processus jugé éloigné des réalités du terrain. À l'opposé, le prophète voit dans cet accord une opportunité pour le Congo de faire preuve de maturité politique et spirituelle face aux défis géopolitiques qui le guettent.