Congo-Kinshasa: Le Gouvernement décrète la riposte contre le choléra !

Le Gouvernement congolais, par le biais du Ministère de la santé publique, hygiène et prévoyance sociale alerte sur la résurgence du choléra en RDC. Il s'agit d'une épidémie dangereuse qui fragilise le système sanitaire national, se propage avec célérité et occasionne très souvent des cas de décès.

Au cours d'un briefing tenu hier, lundi 14 juillet 2025, Roger Kamba, Ministre de Santé, et Patrick Muyaya, Ministre de la Communication et médias, ont présenté une situation épidémiologique préoccupante qui nécessite une riposte collective adaptée pour préserver des vies humaines.

Selon les informations du Ministre Roger Kamba, plus de deux mille cas de personnes atteintes de choléra sont enregistrés à ce jour sur l'ensemble du pays. La province la plus touchée reste la Tshopo avec 793 cas signalés. Pour le Ministre de la Santé, une personne atteinte de choléra présente deux signes alarmants: la diarrhée et les vomissements. Dans sa communication, il a appelé la population à la prudence et à signaler tout cas suspect auprès des services sanitaires compétents pour barrer la route à la propagation de l'épidémie.

« Nous sommes effectivement encore devant une épidémie dans notre pays. Je rappelle que la position géographique de notre pays, son environnement expose à beaucoup d'épidémies. Nous sommes en train de gérer une zoonose qu'on appelle Mpox et nous sommes aujourd'hui confrontés à une résurgence de choléra. C'est une maladie qui est causée par une bactérie qui entraîne essentiellement deux symptômes, la diarrhée et les vomissements...

Cette maladie est arrivée dans notre pays en 1973 et depuis. Elle n'est jamais partie, elle est restée surtout dans cinq provinces dont le Tanganyika, le Haut-Katanga et le Lualaba... Le nombre de cas par semaine, de manière générale, quand la maladie est souvent endémique, on est autour de 1000 cas par semaine. C'est vraiment ce qui est vu de manière générale et souvent, et c'est peut-être aussi un élément important. Le taux de mortalité est autour de 1% dans la plupart des cas... Au jour d'aujourd'hui, nous sommes arrivés pour cette semaine, qu'on appelle la semaine de 27, nous sommes arrivés à 2085 cas...

Quand on dit semaine de 27, ça veut dire que depuis le début de l'année, nous avons déjà 27 semaines... Donc, à la semaine de 27, depuis le début de l'année jusqu'à aujourd'hui, nous sommes autour d'à peu près 35 000 cas.

Ce qui fait que nous sommes dans une période où la maladie est encore en train d'augmenter de manière très importante. Et en termes de taux de mortalité, on est autour de 3% au niveau du pays... En termes de nombre de provinces, nous avons 17 provinces qui ont déjà signalé des cas de choléra. La province qui est en tête aujourd'hui, c'est la Tshopo. Après la Tshopo, cette semaine, c'est Kinshasa », a insisté le Ministre de la Santé publique, devant la presse.

Il a, dans son élan, assuré que le Gouvernement, sous la férule de la Première Ministre Judith Suminwa, a pris ses mesures pour protéger les congolais en leur offrant une prise en charge médicale de qualité, conformément aux indications définies par le Président Félix Tshisekedi, en conseil des Ministres, vendredi dernier. Un engagement soutenu et appuyé par Patrick Muyaya, Ministre de la Communication et médias, qui a lancé également un message de conscientisation pour une vigilance accrue devant servir de bouclier contre la menace de l'épidémie de choléra.