Dans une atmosphère empreinte de discipline et de solennité militaire, le Chef de l'État-Major général du Service de Communication et d'Information des Forces Armées (SCIFA), le Général Sylvain Ekenge, a présenté ce lundi 14 Juillet deux nouveaux officiers supérieurs adjoints affectés à des postes stratégiques au sein de son service. La cérémonie, organisée sous forme de parade de causerie morale, s'est tenue au siège de l'État-Major SCIFA à Kinshasa. Elle a réuni un bataillon complet composé de soldats, d'officiers, de corps civils et de gradés, tous mobilisés pour accueillir et écouter les orientations de leur chef hiérarchique.

Les deux nouveaux venus sont : Le Lieutenant-Colonel MONGBA Hazukay Mak, désormais chargé des opérations de renseignements, et le Lieutenant-Colonel NDJIKE Guillaume, nommé chargé de l'administration et de la logistique.

Tous deux proviennent de la 3e zone de défense au Nord-Kivu, où ils ont exercé des fonctions de haute responsabilité. Le Lt-Colonel Mongba fut responsable de la communication du secteur opérationnel Sukola 1 dans le Grand Nord, tandis que le Lt-Colonel Ndjike dirigeait le SCIFA au sein de la 34e région militaire basée à Goma.

Dans son adresse, le Général Ekenge a appelé l'ensemble de son personnel à respecter et obéir aux ordres des nouveaux commandants, précisant qu'ils occupent désormais des postes de commandement directement subordonnés à sa propre autorité.

Outre cette présentation, le Général Ekenge a profité de la rencontre pour rappeler les missions fondamentales du SCIFA, à savoir assurer la bonne image de l'armée congolaise dans l'espace public, par une communication rigoureuse, positive et axée sur les faits.

Il a mis l'accent sur : la discipline militaire, le port correct de l'uniforme, et la responsabilité individuelle sur les réseaux sociaux, appelant les militaires à ne pas s'exhiber en tenue sans autorisation, afin de préserver l'image de rigueur et de respect que l'on attend des forces armées.

« Un militaire a plus de devoirs que de droits. Notre devoir le plus sacré, c'est la loyauté envers les institutions de la République », a-t-il déclaré avec fermeté.

Le Général Ekenge a également insisté sur la loyauté absolue que doivent les militaires envers le Chef d'État-Major général et le Commandant Suprême des FARDC, appelant à la vigilance contre toute forme de trahison, et à l'amour de la patrie et du métier de soldat, surtout en cette période qu'il qualifie de « sensible ».

A la fin de la cérémonie, un représentant du chef de bataillon, au nom de tous les militaires présents, a réaffirmé l'engagement de la troupe à appliquer les instructions du commandement et à faire preuve d'exemplarité dans leur mission.

Cette parade, marquée par la chaleur de l'accueil et la rigueur du message, s'est révélée être un véritable moment de communion entre les anciens et les nouveaux cadres de SCIFA, renforçant l'esprit de corps au sein du département.

Le Général Sylvain Ekenge, fidèle à sa réputation de meneur rigoureux et stratège en communication militaire, continue ainsi à structurer son service avec efficacité, professionnalisme et loyauté envers la République.