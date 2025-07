La voix de la République Démocratique du Congo a retenti avec gravité et clarté dans l'hémicycle prestigieux de l'Assemblée Nationale française. A l'occasion de la 50ème session de l'Assemblée Parlementaire de la Francophonie (APF), qui s'est tenue les 12 et 13 juillet 2025 à Paris, l'Honorable Vital Kamerhe, Président de l'Assemblée Nationale, a livré une intervention magistrale, saluée pour sa profondeur politique et sa résonance morale.

Dans un contexte régional instable, marqué par la persistance des violences dans l'Est de la RDC, les tensions avec le Rwanda, et l'urgence humanitaire croissante, l'intervention du Président Kamerhe s'est voulue à la fois appel à la raison, éloge de la paix, et réaffirmation des principes fondamentaux de souveraineté, de justice et de solidarité panafricaine.

Une tribune pour la paix, la dignité et la souveraineté

Dans un discours qui mêlait rhétorique élégante et engagement sans équivoque, Vital Kamerhe a remercié les institutions parlementaires francophones pour leur soutien à travers l'adoption d'une résolution importante sur la situation dans les Grands Lacs, résolution qu'il a qualifiée de « jalon historique ».

« Cette résolution que nous avons portée ensemble est un acte politique fort, un jalon historique qui témoigne de notre aspiration à une diplomatie parlementaire renforcée, plus active et plus audible dans l'espace francophone », a-t-il déclaré.

Avec lyrisme et lucidité, il a évoqué les grandes figures françaises - Victor Hugo, Jaurès, Simone Veil, Christiane Taubira - comme symboles de cette Francophonie politique capable d'unir les peuples autour des idéaux universels de liberté, de justice et de fraternité.

Mais au-delà des symboles, l'homme d'État congolais a souligné l'urgence d'une paix juste dans la région des Grands Lacs. Une paix, selon lui, qui ne saurait être confondue avec le renoncement aux droits fondamentaux du peuple congolais.

« La République Démocratique du Congo est prête. Elle est prête à faire la paix avec son voisin le Rwanda. [...] Elle est prête à pardonner, sans renoncer à la justice et à la réparation. »

Une approche de réconciliation sans compromission

Vital Kamerhe a rappelé, dans un esprit de responsabilité politique, que la RDC et le Rwanda sont condamnés à coexister par la force de la géographie et de l'histoire. Dès lors, il en appelle à l'action des dirigeants politiques pour transcender les clivages et bâtir une paix durable.

Il a salué l'initiative du Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a soutenu de manière significative les actions de l'APF en Afrique, y compris la mission diplomatique au Sahel et celle conduite récemment à Kinshasa et Kigali.

Dans un élan panafricaniste assumé, il a dressé une vision d'une Afrique débarrassée des conflits stériles et réconciliée avec son potentiel.

« C'est cela aussi l'Afrique que nous voulons, le monde que nous voulons, débarrassé des guerres et des conflits qui tuent et appauvrissent inutilement nos populations. »

Un appel à la communauté internationale pour protéger la RDC

Sensible à l'impact des conflits armés sur les populations civiles, et particulièrement sur les femmes, premières victimes des violences, Vital Kamerhe a plaidé pour que la question humanitaire soit élevée au rang de priorité internationale. Il a exhorté la Francophonie à soutenir le peuple congolais dans sa quête de stabilité, dans la protection de ses ressources naturelles, et dans la restauration de la paix.

« Qui dans cette salle nierait le fait que la RDC se trouve au coeur de la transition énergétique ? Ne devrions-nous pas tous protéger ce pays, l'aider à retrouver la paix et recouvrer sa capacité à produire du pain pour les enfants du Congo, de l'Afrique et du monde ? »

Il a conclu son allocution dans les langues de son pays, exprimant, au nom de la nation congolaise, un message de paix, de reconnaissance et de dignité : « Aksanti sana ; Matondo mingi ; Twasakidila. Je vous remercie. »

L'APF aux côtés de la RDC : une résolution d'une grande portée politique

L'intervention de Vital Kamerhe s'inscrit dans un contexte fort, celui de l'adoption, par l'APF, d'une résolution sans équivoque sur la situation dans la région des Grands Lacs. L'Assemblée francophone, par la voix de ses délégués, a :

Exprimé sa vive préoccupation face à la poursuite des violences, aux déplacements massifs de populations, et aux violations persistantes des droits humains dans l'est de la RDC ;

face à la poursuite des violences, aux déplacements massifs de populations, et aux violations persistantes des droits humains dans l'est de la RDC ; Salué l'accord de paix signé à Washington le 27 juin 2025, sous médiation des États-Unis, tout en appelant à sa mise en oeuvre effective ;

le 27 juin 2025, sous médiation des États-Unis, tout en appelant à sa mise en oeuvre effective ; Condamné fermement les incursions militaires et les soutiens directs ou indirects aux groupes armés ;

les incursions militaires et les soutiens directs ou indirects aux groupes armés ; Appuyé les efforts diplomatiques régionaux , notamment ceux conduits par la médiation togolaise sous l'égide de l'Union africaine ;

, notamment ceux conduits par la médiation togolaise sous l'égide de l'Union africaine ; Appelé au respect de la souveraineté de tous les États de la région et à un dialogue franc, inclusif et bilatéral ;

de tous les États de la région et à un dialogue franc, inclusif et bilatéral ; Encouragé une participation accrue des femmes et des jeunes dans les processus de paix ;

dans les processus de paix ; Décidé la mise en place d'un groupe restreint de suivi, composé de parlementaires francophones issus de la région, pour garantir un suivi régulier et formuler des recommandations concrètes.

Par ce texte fort, l'APF s'inscrit en acteur majeur de la diplomatie parlementaire, fidèle à son engagement en faveur de la démocratie, de la paix et de la coopération multilatérale.

Félix Tshisekedi soutient une mission de bons offices de l'APF

La République démocratique du Congo (RDC) a été vivement représentée à la 50e Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF) par des délégations venues de plusieurs institutions de la République, dont l'Assemblée nationale et le Sénat. Cette participation a permis aux pays membres de l'APF de prendre un engagement ferme pour promouvoir la paix durable dans la région des Grands Lacs, plutôt que de rester dans des conflits permanents qui entravent le développement de la sous-région.

La RDC a joué un rôle important et remarquable pour faciliter cette paix et l'harmonie entre les peuples francophones au-delà de la région des Grands Lacs. Au nom de la solidarité et de la fraternité africaines, le Chef de l'Etat, Félix Tshisekedi, a décidé de soutenir financièrement une mission de bons offices dans les pays du Sahel, notamment le Mali, le Burkina Faso et le Niger.

Les membres de l'Assemblée parlementaire francophone auront pour mission de convaincre les pouvoirs exécutifs de ces trois pays de ne pas quitter l'Organisation internationale de la Francophonie. Cette mission s'inscrit dans la continuité des efforts déployés par l'APF pour promouvoir la coopération et la solidarité entre les pays francophones.

La même mission avait déjà été menée avec succès en RDC, au Rwanda et au Togo, à la satisfaction totale de ses membres. Le soutien de Félix Tshisekedi à cette mission reflète son engagement en faveur de la paix, de la stabilité et de la coopération régionale.