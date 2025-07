Afrique: 73e anniversaire de la glorieuse Révolution - L'Egypte réaffirme sa volonté de rester fidèle à ses racines

L'ambassade de la République Arabe d'Egypte au Burkina Faso a commémoré, en différé, le 73e anniversaire de la glorieuse Révolution égyptienne, le vendredi 11 juillet 2025, à Ouagadougou.

La République arabe d'Egypte fête le 73e anniversaire de sa glorieuse Révolution, chaque 23 juillet, marquant la fin de la colonisation britannique. L'ambassade de la République Arabe d'Egypte au Burkina Faso l'a commémoré, en différé vendredi 11 juillet 2025, à Ouagadougou, en présence des autorités administratives et des fonctionnaires internationaux.

Après l'exécution des hymnes des deux Nations, l'ambassadeur d'Egypte au Burkina Faso, Sherif A.K Nada, a signifié que le 73e anniversaire de la Révolution égyptienne du 23 juillet 1952 est une réponse aux aspirations des Egyptiens à la libération et à la justice sociale. Cette Révolution, selon lui, a conduit à des actions successives qui ont préservé la souveraineté égyptienne.

En réaffirmant son souhait de rester fidèle à l'amitié entre son pays et le Burkina Faso, l'ambassadeur a confié que les relations diplomatiques entre les deux Nations sont établies sur la base du respect mutuel et de la coopération. En effet, l'Egypte propose des formations contribuant au renforcement des capacités humaines dans divers domaines notamment la défense, la sécurité, la diplomatie, la justice, l'agriculture, etc.

« La coopération entre les institutions religieuses des deux Nations se développe dans le cadre des efforts visant à lutter contre l'idéologie néfaste qui propage l'extrémisme et le radicalisme. L'Egypte soutient fermement le Burkina dans la lutte contre le terrorisme odieux », a-t-il affirmé. M. Nada a salué, par ailleurs, les efforts et sacrifices de l'armée et du peuple burkinabè dans cette lutte.

Le directeur de cabinet du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l'extérieur, Dieudonné Désiré Sougouri, représentant le ministre, a traduit les salutations du gouvernement au peuple égyptien. Pour lui, la présence de la délégation burkinabè, à cette célébration est le symbole manifeste de l'amitié et des liens étroits de coopération entre les deux Nations. « 73 ans plus tard, l'on peut se féliciter et soutenir que le peuple égyptien ne s'est pas trompé au regard des résultats importants engrangés, depuis lors en termes de développement et de respectabilité sur la scène internationale.

Aujourd'hui, plus que jamais, le Burkina Faso est engagé dans la même dynamique sous le leadership éclairé du chef de l'Etat, le capitaine Ibrahim Traoré », a-t-il soutenu. Le ministre d'Etat, ministre de la sécurité, Mamadou Sana, a salué l'excellente relation qui existe entre l'Egypte et le Burkina Faso. Il a témoigné la reconnaissance des Burkinabè aux Egyptiens pour les efforts consentis dans la formation des forces de sécurité.