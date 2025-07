Cote d'Ivoire: Wobélé Festival 2025 - Une symphonie de culture, de paix et de retrouvailles dans le Hambol

La tradition s'invite en majesté du 9 au 17 août 2025 à Tafiré, Badikaha et Niédiékaha, dans la région du Hambol, à l'occasion de la 4e édition du Wobélé Festival. Véritable carrefour culturel, social, économique et touristique, cet événement d'envergure célèbre avec faste les valeurs ancestrales du peuple Tagbanan au centre-nord de la Côte d'Ivoire.

Officiellement lancé le samedi 12 juillet 2025 au Palais de la Culture d'Abidjan-Treichville, en présence de nombreuses autorités politiques, administratives, traditionnelles et religieuses, le Wobélé Festival 2025 s'annonce comme une grande fête populaire sous le thème évocateur : « Culture et paix : Bâtissons un avenir commun ».

Plus qu'un simple festival, une véritable plateforme d'expression identitaire

Pour son promoteur, Ousmane Coulibaly, le Wobélé est devenu au fil des éditions un puissant vecteur de cohésion et de valorisation culturelle. « Ce festival est un moyen d'expression, de partage, de retrouvailles familiales, de réconciliation, et de consolidation de la fraternité. C'est un cadre unique où se côtoient artistes, artisans, intellectuels, sportifs et populations dans une ambiance festive », a-t-il confié.

Le commissaire général Ouolo Coulibaly a, quant à lui, levé le voile sur la programmation de cette édition, qui mettra à l'honneur les danses rituelles, chants traditionnels, messages tambourinés, ainsi que l'art culinaire et vestimentaire du terroir. Des spectacles vivants, expositions, compétitions sportives, ateliers créatifs et conférences viendront enrichir ce rendez-vous culturel aux multiples facettes.

Un festival aux résonances nationales

Sous le haut patronage du Premier ministre Robert Beugré Mambé, le parrainage de la ministre d'État Anne Désirée Ouloto, et la marraine Maïmouna Koné, cette édition 2025 s'annonce exceptionnelle, avec la participation du peuple Ébrié comme invité d'honneur. Plus de 100 000 festivaliers sont attendus pour communier autour des traditions vivantes du Hambol et porter un message fort de paix et d'unité.

Wobélé 2025 promet ainsi une immersion totale au coeur de l'âme tagbanan, entre célébration, transmission, et renaissance culturelle.