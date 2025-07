Cameroun: 8e mandat du président camerounais - Projet de société de Paul Biya : mourir au pouvoir

Sans surprise, le président camerounais Paul Biya, 92 ans, a annoncé officiellement le 13 juillet dernier, sa candidature à la présidentielle du 12 octobre prochain. Il répond ainsi favorablement à ses militants et sympathisants qui n'avaient eu de cesse de l'appeler à briguer un nouveau mandat.

Sans doute n'était-ce qu'une mise en scène ; tant on savait que sauf cataclysme, Paul Biya serait candidat à sa propre succession. Il avait choisi d'entretenir le flou et de laisser durer le suspense pour sonder son entourage et, dans une moindre mesure, l'opinion camerounaise. Du coup, les uns et les autres s'interrogent : que peut encore donner Paul Biya au Cameroun, qu'il ne l'ait fait après quatre décennies de règne sans partage ? Pourquoi refuse-t-il de faire valoir ses droits à la retraite ?

On ne voit pas comment l'opposition peut battre Biya dans les urnes

Surtout que, du fait de sa santé chancelante, on le sait moins apte à présider aux destinées de ses compatriotes. A preuve, ils sont nombreux qui se demandent encore si leur président est lucide, allant jusqu'à le comparer à l'ex-chef d'Etat algérien Abdelaziz Bouteflika qui, même sur une civière, refusait aussi de s'imaginer une autre vie en dehors du pouvoir. Pour eux, les choses sont claires. Le projet de société de Paul Biya, s'il y en a un, c'est de mourir au pouvoir afin de bénéficier d'obsèques nationales à la hauteur de sa longévité au pouvoir.

Et le contexte lui semble favorable, surtout quand on sait qu'en Afrique centrale, la tendance est aux règnes à vie. En témoignent les cas, pour ne pas les nommer, de Denis Sassou N'guesso de Congo Brazaville et de Theodoro Obiang Nguema de la Guinée équatoriale qui, après plusieurs décennies de règne, s'accrochent toujours au pouvoir. Tous ont bien appris la leçon de leur défunt homologue gabonais, Omar Bongo, qui affirmait à qui voulait l'entendre, qu'en Afrique, on n'organise pas des élections pour les perdre. Ceci pouvant expliquer cela, on comprend pourquoi les Camerounais, convaincus qu'ils n'y peuvent rien, semblent résignés.

Car, dans les conditions actuelles et sauf tremblement de terre, on ne voit pas comment l'opposition, ou du moins ce qu'il en reste, peut battre Biya dans les urnes ; tant le papy a pris le soin de verrouiller le système. Tel un vieux joueur d'échecs dont chaque mouvement cache une stratégie, il a toujours une longueur d'avance sur les autres. Sa longévité, comme qui dirait, il la doit à sa capacité de diviser pour mieux régner. Tant et si bien qu'ils sont nombreux qui s'interrogent sur l'après- Biya.

Que deviendra le Cameroun après Biya, surtout quand on sait que les longs règnes débouchent toujours sur le chaos ? Le fils qui est déjà dans l'antichambre, comme le soupçonnent certains, prendra-t-il la succession du père à l'instar de ce qui s'est passé au Tchad très récemment et au Gabon dans un passé pas si lointain que cela ? Ou est-ce l'armée qui, de dictature lasse, finira par s'inviter dans la danse en barrant la route au projet de succession dynastique de Biya ?

Paul Biya se soucie de son peuple comme d'une guigne

Autant de questions que l'on se pose sans réponse ; l'avenir relevant toujours de l'inconnu. Pour revenir au président Biya, on aurait pu, dans une moindre mesure, comprendre son attachement maladif au pouvoir s'il avait travaillé à améliorer les conditions de vie de ses concitoyens.

Malheureusement, même si leur pays est connu pour être un scandale géologique, c'est loin d'être Byzance ! Bien au contraire, les Camerounais tirent le diable par la queue pendant que la famille présidentielle roule carrosse. Il suffit seulement d'observer son train de vie et les dépenses somptuaires injectées dans les voyages présidentielles pour se laisser convaincre que Paul Biya se soucie de son peuple comme d'une guigne.

On se rappelle encore l'affaire des biens mal acquis que la famille présidentielle traîne comme un boulet, et qui apporte la preuve qu'au Cameroun, tout comme dans bien des contrées sous nos tropiques, gouverner, c'est apprendre à se servir, vite et bien. Peut-être, est-ce pour cette raison que Paul Biya, conscient que nul ne gouverne innocemment, refuse de renoncer au pouvoir, de peur d'être amené à rendre des comptes à son peuple qui, par résignation ou par couardise, l'a laissé faire plusieurs années durant.