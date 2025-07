Afrique: CAN Féminine - Le Onze Type de la phase de groupes dévoilé

Le Groupe d'Étude Technique (TSG) a dévoilé le Meilleur Onze de la phase de groupes de la Coupe d'Afrique des Nations Féminine CAF TotalEnergies, Maroc 2024. Composé dans un schéma en 4-3-3, ce Onze Type met en lumière les talents les plus brillants de ce premier tour, à l'issue d'une phase de groupes spectaculaire marquée par 45 buts inscrits en 18 rencontres.

Une attaque de feu

Aux avant-postes, le trio offensif sélectionné reflète parfaitement l'intensité et le talent déployés durant cette phase de groupes. En pointe, Barbra Banda (Zambie) a confirmé son instinct de buteuse avec trois réalisations et une présence permanente dans la surface. Sur les ailes, Racheal Kundananji (Zambie), intenable à gauche, a multiplié les accélérations et inscrit trois buts, tandis que Nguenar Ndiaye (Sénégal), positionnée à droite, s'est illustrée par sa justesse et son efficacité, terminant co-meilleure buteuse de ce premier tour avec quatre buts. Ensemble, elles forment un trio complémentaire et redoutable, symbole de la richesse offensive du football féminin africain.

Un milieu de terrain inspiré

Dans l'entrejeu, le trio retenu combine créativité, puissance et intelligence de jeu. En meneuse de jeu, la Marocaine Ghizlane Chebbak, élue Meilleure Joueuse de la phase de groupes, a rayonné par sa vision, sa qualité de passe et son sens du but.

À gauche, la Nigériane Rasheedat Ajibade a alterné percussion et justesse technique, offrant un précieux relais entre le milieu et l'attaque.

À droite, la Sud-Africaine Refiloe Jane, toujours aussi calme et lucide dans ses choix, a imposé son rythme et contribué à la maîtrise collective des Banyana Banyana.

Une défense solide et expérimentée

Solide et parfaitement structurée, la ligne défensive du Onze Type repose sur une charnière centrale expérimentée, composée de Bambanani Mbane (Afrique du Sud) et de la Zambienne Lushomo Mweemba, impériales dans les duels et précieuses dans la relance.

Sur les côtés, Ashleigh Plumptre (Nigeria) a tenu le flanc gauche avec autorité et sérénité, tandis que Fikile Magama (Afrique du Sud) a multiplié les montées incisives sur le couloir droit.

Rigueur défensive, discipline tactique et capacité à se projeter vers l'avant : ces quatre joueuses ont parfaitement équilibré sécurité et dynamisme, contribuant à la solidité de leurs sélections.

Un dernier rempart rassurant

Dans les buts, la gardienne algérienne Chloé N'Gazi a été élue meilleure portière de ce premier tour. Trois clean sheets, des arrêts décisifs et un sang-froid qui ont permis à l'Algérie de se hisser en quarts de finale de la CAN Féminine CAF TotalEnergies pour la première fois de son histoire.

Le Onze Type de la phase de groupes (1-4-3-3) :

Gardienne : Chloé N'Gazi (Algérie)

: Chloé N'Gazi (Algérie) Défenseures : Ashleigh Plumptre (Nigeria),Bambanani Mbane (Afrique du Sud), Lushomo Mweemba (Zambie), Fikile Magama (Afrique du Sud)

: Ashleigh Plumptre (Nigeria),Bambanani Mbane (Afrique du Sud), Lushomo Mweemba (Zambie), Fikile Magama (Afrique du Sud) Milieux : Rasheedat Ajibade (Nigeria), Ghizlane Chebbak (Maroc), Refiloe Jane (Afrique du Sud)

: Rasheedat Ajibade (Nigeria), Ghizlane Chebbak (Maroc), Refiloe Jane (Afrique du Sud) Attaquantes : Racheal Kundananji (Zambie) Barbra Banda (Zambie), Nguenar Ndiaye (Sénégal)

Dr Desiree Ellis élue Meilleure Sélectionneuse de la phase

La sélectionneuse de l'Afrique du Sud, Dr Desiree Ellis, a été désignée Meilleure Entraîneure de la phase de groupes. Championne en titre avec les Banyana Banyana, Dr Ellis a une fois de plus démontré sa capacité à préparer son équipe pour les grands rendez-vous. Invaincues et impressionnantes dans le jeu, les Sud-Africaines terminent en tête de leur groupe avec sept buts inscrits et seulement un encaissé. Leur maîtrise tactique, l'équilibre entre solidité défensive et efficacité offensive, ainsi que la gestion collective du groupe ont valu à Dr Ellis les éloges du jury technique.