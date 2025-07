Afrique de l'Ouest: Cotonou - Visite de travail du président sénégalais Bassirou Diomaye Faye, les dossiers régionaux sur la table

Arrivé mardi après-midi pour une visite de travail au Bénin, Bassirou Diomaye Faye a été accueilli avec les honneurs au palais de la Marina à Cotonou. C'est la première visite d'un chef d'État sénégalais à Cotonou depuis que Patrice Talon est arrivé aux affaires en 2016. Une visite pour consolider les relations et redynamiser la coopération entre le Bénin et le Sénégal. Les deux présidents ont évoqué lors d'un tête-à-tête la Cédéao, l'UEMOA et la situation sécuritaire dans la sous-région.

Après les honneurs, la visite démarre par un tête-à-tête entre les deux présidents, à l'issue duquel ils font une courte déclaration à la presse.

« Monsieur le président, je vous dis merci pour cette visite, lance Patrice Talon. Merci pour l'honneur à quelques jours de notre fête nationale, ce qui témoigne de la fraternité et de l'amitié entre nos deux pays et de l'amitié qu'il y a entre vous et moi. »

Bassirou Diomaye Faye qualifie les relations d'« excellentes et de qualité ». Il exprime la solidarité de son pays au Bénin dans sa lutte contre le terrorisme, et souhaite que les deux États fassent beaucoup mieux sur le plan des échanges commerciaux.

C'est lui qui résume l'essentiel du tête-à-tête et les sujets de la sous-région y sont en bonne place. « La situation sécuritaire de la sous région est très préoccupante. Concernant la Cédéao, nous revenons d'un sommet et j'ai rappelé au président Talon les défis qui s'imposent à l'organisation qui doit, comme l'UEMOA, se réformer pour les défis de notre époque. »

La crise à l'UEMOA est récente. Le 12 juillet dernier à Lomé, le ministre des Finances du Burkina, pays membre de l'AES, a été privé de la présidence du conseil des ministres. Ses collègues du Mali et du Niger et lui ont quitté la réunion pour protester. Patrice Talon et Diomaye Faye annoncent des initiatives de bons offices dans les jours à venir.

Le président sénégalais parle de réformes pour la Cédéao et l'UEMOA. Patrice Talon l'avait préconisé en 2023 à Bissau et récemment à Abuja, il n'a pas été compris et suivi... Il vient peut-être de trouver un allié.