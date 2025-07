Rwanda: Nouvelle audience sur le maintien ou non en détention provisoire de Victoire Ingabire

Une nouvelle audience s'est tenue, mardi 15 juillet à Kigali, sur le maintien ou non en détention provisoire de Victoire Ingabire avant l'ouverture de son procès. L'opposante avait été arrêtée le 19 juin dernier dans un dossier en lien avec une autre affaire en cours, concernant huit proches de son parti et un journaliste Youtubeur, tous arrêtés fin 2021 et poursuivis notamment pour « conspiration en vue d'inciter à l'insurrection », notamment pour avoir participé à des formations en ligne sur des stratégies de mobilisation politique. Une audience longue de plus de cinq heures, largement consacrée aux débats portant sur les chefs d'accusations défendus par les procureurs.

Parmi les six charges avancées par le parquet contre Victoire Ingabire : formation ou appartenance à un groupe illégal, tentative de porter atteinte à l'autorité de l'État, ou encore diffusion de messages haineux dans le but de provoquer une opinion internationale hostile au gouvernement du Rwanda. Selon les procureurs, elle était impliquée dans l'organisation de la formation en ligne où était partagé un livre intitulé Comment faire tomber un dictateur quand on est seul, tout petit et sans arme.

Une formation, selon le parquet, destinée à propager des rumeurs, entre autres, sur des arrestations arbitraires dans le but de nourrir un climat de défiance contre le gouvernement. Des allégations rejetées par l'opposante qui plaide non coupable et dément avoir participé à l'organisation de l'atelier, décrit par son avocat comme une session d'étude d'un livre sur des stratégies pacifiques de mobilisation contre un leader...

Pour la défense, l'affaire doit être classée sans suite. Elle dénonce une ingérence du tribunal dans les prérogatives du parquet concernant l'enquête et l'arrestation de Victoire Ingabire. Le délibéré sur le maintien ou non en détention provisoire de l'opposante est attendu le 18 juillet.