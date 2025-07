Afrique Centrale: Le Congo-Brazzaville, pays d'accueil pour les réfugiés des pays voisins

Le Congo-Brazzaville recense actuellement plus de 65.000 personnes qui ont fui leurs pays d'origine. Les réfugiés viennent principalement des pays limitrophes comme la République centrafricaine et la République démocratique du Congo.

Il y a deux semaines, la ministre des Affaires sociales, de la solidarité et de l'action humanitaire du Congo-Brazzaville recevait le représentant du Programme alimentaire mondial (PAM) au Congo, Gon Meyers pour échanger sur les besoins et les outils à mettre en oeuvre. Pour Irène Marie-Cécile Mboukou Kimbatsa, ministre des Affaires sociales, de la solidarité et de l'action humanitaire, il est important de prendre ses personnes en charge avec l'aide des partenaires. Marie-Cécile Mboukou Kimbatsa, ministre des Affaires sociales, de la Solidarité et de l'Action humanitaire, est au micro de notre correspondant à Brazzaville, Loïcia Martial.

« Nous avons 33.000 réfugiés de la République centrafricaine, 32.000 (et quelque) de la République démocratique du Congo (RDC), des Rwandais, des Tchadiens et des Soudanais, explique la ministre Mboukou-Kimbatsa. Sinon le 'gros lot', c'est de la RCA et de la RDC ».

« Comment sont-ils pris en charge ? Jusque-là, le HCR est d'un grand soutien, sans oublier le Programme alimentaire mondiale (PAM) et d'autres partenaires. Puis, le gouvernent par le ministère en charge de l'action humanitaire », a-t-elle expliqué.

« Nous essayons d'apporter de l'aide, a-t-elle poursuivi, à ces personnes qui sont en détresse ; parce que si elles se déplacent, ça veut dire qu'elles sont en détresse. Donc, nous les prenons en charge au même titre que nous-mêmes les Congolais », a indiqué Mboukou Kimbatsa.

« Voilà, nous avons plus de 65.000 réfugiés. Le gouvernement s'en occupe avec l'aide des partenaires techniques et financiers », a conclu la ministre.