Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 16 juillet 2025

revue de presse

Afrique : Trois facilitateurs de l’État islamique sanctionnés

Le Terrorist Financing Targeting Center (TFTC), en partenariat avec les États-Unis et ses alliés du Conseil de coopération du Golfe, a annoncé mardi des sanctions à l’encontre de trois facilitateurs de l’État islamique actifs en République démocratique du Congo (RDC), en Somalie et en Afrique du Sud.

Cette opération, la huitième menée conjointement par le TFTC, vise à affaiblir les réseaux financiers et opérationnels du groupe. « Cette action conjointe souligne notre engagement commun à empêcher l’État islamique et d’autres groupes terroristes d’utiliser le système financier international pour soutenir leurs activités », a déclaré Bradley T. Smith, secrétaire adjoint par intérim au Trésor américain, en charge du renseignement financier et de la lutte contre le terrorisme. (Source apanews)

Centrafrique: Deux ex-rebelles de l'UPC et des 3R nommés au gouvernement

En Centrafrique, l’entrée en vigueur de l'accord de paix signé le 19 avril dernier à Ndjamena entre le gouvernement centrafricain et les groupes armés UPC et 3R commence à porter ses fruits. Après la dissolution officielle des deux groupes armés jeudi 10 juillet à Bangui, le gouvernement a procédé à la nomination de quelques cadres tout en poursuivant le programme de désarmement, démobilisation et réintégration.

En Centrafrique, les opérations bénéficient d’un soutien technique, logistique et financier de la Minusca et d'un accompagnement du Tchad, principal facilitateur de cet accord. La mise en œuvre de cet accord est d'abord marquée par la nomination de deux représentants de l'UPC (Unité pour la paix en Centrafrique) et des 3R (Retour, réclamation et réhabilitation) comme ministres conseillers au département de l’Élevage et du commerce. (Source RFI)

Guinée : L’opposition rejette le projet de Constitution qui permettrait une candidature du chef de la junte

L’opposition en Guinée a affirmé lundi 14 juillet rejeter le projet de Constitution devant être soumis à un référendum fin septembre par la junte qu’elle accuse d’un revirement permettant une candidature de son chef aux élections.

Ce projet de Constitution a été présenté le 26 juin au général Mamadi Doumbouya, chef de la junte qui a renversé en septembre 2021 le président Alpha Condé, qui était au pouvoir depuis plus de dix ans. Ce texte doit ouvrir la voie à un retour à l’ordre constitutionnel promis par les militaires. (Source Lemonde Afrique)

Afrique du Sud : Le Cap élue meilleure ville du monde en 2025

Vitrine touristique de l’Afrique du Sud, la ville attire pour son côté cosmopolite, ses festivités, sans oublier la vie estudiantine qui s’y est développée.

C’est un pôle touristique majeur de l'Afrique du Sud, connu pour ses plages, son architecture et son riche héritage culturel. Le Cap a été élue meilleure ville du monde en 2025 lors des Telegraph Travel Awards. La ville s’est imposée pour la septième fois dans cette catégorie, choisie par plus de 20 000 voyageurs britanniques. (Source Africanews)

Ghana : Le président demande des réparations pour la traite des esclaves et la colonisation

Lors de la 7ᵉ Réunion de coordination de mi-année de l’Union africaine à Malabo, le président ghanéen John Dramani Mahama a plaidé pour des réparations en faveur de l’Afrique, au nom des crimes historiques que sont la traite transatlantique des esclaves et la colonisation. Il a insisté sur l’urgence de restaurer la pleine dignité du continent africain, longtemps bafouée par ces systèmes d’oppression.

Dans un discours relayé par sa page officielle, Mahama a affirmé que cette demande, longtemps étouffée, est désormais portée d’une seule voix par les États africains. « La demande de justice réparatrice n’est plus un simple murmure. (Source Africapresse)

Congo-Kinshasa: Le pays ratifie deux accords de l'OMC pour faciliter le commerce international

La RDC a ratifié le vendredi 11 juillet à Genève en Suisse deux accords de l'Organisation mondiale du Commerce (OMC). C'est le ministre du commerce extérieur Julien Paluku Kahongya, qui au nom du gouvernement congolais, a déposé auprès de la Directrice générale de l'OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, les instruments d'acceptation et de ratification de ces deux accords relatifs à la facilitation des échanges de l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC) et sur les subventions à la pêche.

Pour le ministre du commerce extérieur, la ratification de ces deux accords va permettre à la RDC de bénéficier d'un accompagnement de taille de l'OMC, qui régule le commerce international et la protection des ressources halieutiques qui pourra faire gagner à l'Afrique, 14 milliards de dollars américains. (Source Radio Okapi)

Nigeria : Aliko Dangote lance un projet de construction du port “le plus grand et le plus profond du Nigeria”

Aliko Dangote, l’homme d’affaires nigérian, désigné homme le plus riche d’Afrique par Forbes, progresse dans son ambitieux projet de port maritime dans l’État d’Ogun.

Une demande adressée aux autorités, visant à “construire le port le plus grand et le plus profond du Nigeria” à Olokola, selon Bloomberg.

Ce port stratégique facilitera notamment les exportations de gaz naturel liquéfié. De plus, il centralisera les flux d’engrais et améliorera l’interconnexion entre les infrastructures du groupe Dangote et les marchés régionaux d’Afrique de l’Ouest, optimisant l’efficacité logistique. (Source Neemamedia)

Gabon : Levée des sanctions et réintégration du pays dans le Commonwealth comme membre à part entière

Moins de deux ans après sa mise à l’écart, le Gabon retrouve sa place pleine et entière au sein du Commonwealth. Cette décision historique, rendue publique le 15 juillet 2025 par le groupe d’action ministériel de l’organisation, consacre le retour de la confiance internationale dans le processus de transition conduit par le président Brice Clotaire Oligui Nguema.

C’est une nouvelle reconnaissance internationale pour le Gabon, et un signal fort adressé à la communauté diplomatique. Réunis ce mardi 15 juillet 2025 en session extraordinaire par visioconférence, les États membres du Groupe d’Action Ministériel du Commonwealth (CMAG) ont acté la levée complète de la suspension partielle du pays. (Source GabonMediaTime)

Afrique de l'Ouest : À Cotonou, Diomaye Faye et Patrice Talon affichent leur entente

En visite officielle à Cotonou, le président Bassirou Diomaye Faye a salué, aux côtés de son homologue Patrice Talon, la qualité des relations bilatérales entre le Sénégal et le Bénin. Les deux chefs d’État ont exprimé leur volonté de renforcer les échanges commerciaux entre leurs pays, en posant les bases d’une coopération économique plus dynamique et mutuellement bénéfique. (Source Senego)

Togo : Frontières terrestres fermées

Les frontières terrestres du Togo seront fermées toute la journée de jeudi, jour de l’élection municipale.

La mesure vise à renforcer la sécurité du territoire. Elle permet également d'avoir un scrutin dans la sérénité, la paix et la cohésion sociale. La campagne électorale s’achèvera dans quelques heures. À noter que les frontières aériennes et maritimes restent ouvertes. (Source Togonews)