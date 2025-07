Burkina Faso: Chantier du CMA de Karangasso Vigué - Les travaux réalisés à 65%

Le ministre de la Santé, Robert Lucien Jean Claude Kargougou, a effectué une visite-terrain sur le chantier de construction du Centre médical avec antenne chirurgicale (CMA) de Karangasso Vigué, le vendredi 11 juillet 2025. Le taux d'exécution physique des travaux est estimé à 65,48 %, pour un délai consommé de plus de 83 %.

En tournée dans les régions du Guiriko et de Tannounyan, le ministre de la Santé, Robert Lucien Jean Claude Kargougou, a effectué une visite-terrain, le vendredi 11 juillet 2025, sur le chantier de construction du Centre médical avec antenne chirurgicale (CMA) de Karangasso Vigué.

Accompagné du gouverneur du Guiriko, Mariama Konaté, et des autorités sanitaires, le ministre est allé constater l'état d'avancement des travaux d'une infrastructure attendue de longue date par les populations. A l'issue de la visite, le ministre a indiqué que le taux d'exécution physique des travaux est estimé à 65,48 %, pour un délai consommé de plus de 83 %. Si les travaux affichent un certain retard, Robert Lucien Jean Claude Kargougou se veut tout de même optimiste. « Nous ne sommes pas totalement satisfaits parce que nous voulons achever entièrement la construction de ce CMA.

Mais, au regard de ce que nous avons vu, nous sommes un peu satisfaits. Il y a des choses

tangibles », a-t-il indiqué. A l'entendre, la situation des infrastructures se précise et la qualité est au rendez-vous jusque-là, donc il y a des motifs d'espoir. Pour accélérer la cadence, des instructions fermes ont été données aux équipes techniques afin de renforcer le suivi et lever les obstacles administratifs. Le ministre a souhaité que les travaux soient entièrement achevés d'ici fin 2025 pour permettre l'équipement du centre et sa mise en service immédiate au profit des populations.

Le CMA de Karangasso Vigué, l'un des plus importants projets sanitaires en cours dans la province du Houet, est composé de plusieurs blocs, notamment un laboratoire, une maternité, un bloc administratif, un bloc d'urgences ainsi que des galeries de liaison. Le ministre et sa délégation ont effectué le tour complet des bâtiments afin de constater les réalisations.

Le léger retard dû à des procédures administratives

Pour le coordonnateur du projet de construction des districts sanitaires de Léna et de Karangasso Vigué, Téllé Gaston Béogo, le léger retard observé est principalement dû à des procédures administratives et à une interruption temporaire liée au contrôle technique. « Le chantier est en arrêt actuellement à cause du contrôle arrivé à son échéance. Mais, nous faisons de notre mieux pour que ce contrôle reprenne dans les plus brefs délais », a-t-il souligné. A l'en croire, les grandes constructions sont déjà terminées.

Les superstructures, a poursuivi le coordonnateur, sont achevées, les gros œuvres aussi. « Nous sommes à l'étape des finitions : carrelage, vernis extérieur, et galeries ouvertes sont prévus dans le calendrier », a précisé Téllé Gaston Béogo.

A l'issue de la visite, le ministre a échangé avec les différents acteurs impliqués dans la construction du CMA afin de lever les goulots d'étranglement. Ainsi, les difficultés rencontrées ont été évoquées et des orientations claires ont été données par le ministre pour permettre l'achèvement rapide des travaux. Karangasso Vigué est le plus grand département de la province du Houet. Sa population attend impatiemment l'achèvement de ce CMA pour bénéficier de soins de qualité et de proximité.

En visitant le CSPS de cette localité, le ministre a réaffirmé l'engagement du gouvernement à doter toutes les régions d'infrastructures sanitaires modernes afin d'améliorer l'accès aux soins sur l'ensemble du territoire.