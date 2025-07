Sénégal: Dakar et Paris posent des 'actes concrets' pour un 'partenariat renouvelé' (Mary Teuw Niane)

Dakar — Le Sénégal et la France se sont inscrits dans une perspective de renouvellement de leur partenariat à travers des actes concrets d'une coopération répondant aux exigences de l'heure, a souligné Mary Teuw Niane, le directeur de cabinet du président de la République.

"Face à des contextes nationaux nouveaux, des populations plus exigeantes et des situations régionales et internationales particulièrement complexes, le Sénégal et la France doivent réinventer leur partenariat et saisir les nouvelles opportunités qui existent", a-t-il notamment indiqué.

Représentant l'État sénégalais à une réception organisée à la résidence de l'ambassade de la France à Dakar dans le cadre de la fête nationale française, M. Niane a relevé que les questions prioritaires d'adaptation aux changements climatiques, de sécurité et de gestion des migrations, entre autres, constituent des défis majeurs à relever ensemble.

"Je suis heureux de pouvoir affirmer que nos deux gouvernements se sont déjà inscrits dans cette perspective et posent les actes concrets d'une coopération renouvelée, toujours dynamique et répondant surtout aux exigences de l'heure", a dit le directeur de cabinet du président de la République.

Il assure en avoir pour preuve "la gestion exemplaire du processus de rétrocession des emprises militaires françaises à Dakar, fruit de la convergence de vues des plus hautes autorités politiques de nos deux pays et qui a été parfaitement mise en œuvre par nos hiérarchies militaires respectives".

Mary Teuw Niane a martelé qu'au plan économique, la volonté de renouveler le partenariat bilatéral a été réaffirmée lors de l'audience que le Premier ministre, Ousmane Sonko, a accordée dernièrement à Nicolas Dufourque, directeur général de BPI France.

"À cette occasion, il a été convenu de renforcer notre partenariat économique dans une vision commune, bâtir une coopération respectueuse de la souveraineté des deux pays, axée sur la transformation industrielle, le soutien aux PME locales et la création d'emplois durables", a-t-il fait valoir

Les prochaines rencontres bilatérales à l'agenda, telles que le séminaire intergouvernemental, constituent des occasions précieuses pour continuer les échanges et fixer ensemble les priorités dans le cadre d'une coopération toujours plus dynamique et efficace, a-t-il dit.

De nombreux acteurs politiques, de la société civile et du monde culturel ont répondu à l'invitation de l'ambassade française à l'occasion de la célébration ce 14 juillet de la fête nationale de la France.