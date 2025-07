Congo-Brazzaville: Café littéraire - L'association des AET rend hommage à Claude Emmanuel Eta Onka

Dans le cadre de la célébration de la 16e Journée nationale de l'Ancien enfant de troupe (AET) du Congo, les membres de ladite association, à leur tête Rémy Ayayos Ikounga, ont rendu hommage au poète-écrivain Claude Eta Onka, décédé le 25 décembre 2024 à Brazzaville, à l'âge de 78 ans.

La cérémonie a eu lieu à la permanence de l'association AET de Brazzaville, marquée par la présentation de deux exposés dont le premier sur le thème « Eta-Onka, par-delà le poète », animé par l'AET Jessy Loemba, normalien, nouvelliste et essayiste ; et le second sur le thème « Poétique et enracinement chez Claude Emmanuel Eta Onka », animé par l'AET Serge Eugène Ghoma Boubanga, chancelier, poète.

Dans son exposé, Jessy Loemba a indiqué que Claude Emmanuel Eta Onka fut un anticonformiste mais un nouvelliste. Dans le passage tiré de l'unique recueil de ses nouvelles intitulé « Les tendaliens », portant sur les libertés individuelles, c'est une poésie très haute qui met en évidence une bande d'amis cuveurs dont « Boire, bavarder, danser, rire aux éclats, faire la ronde du quartier, déchirer le silence de la nuit dans leurs vacarmes, troubler le sommeil d'autrui... » relèvent de l'ordinaire.

Dans cette bande l'on trouve aussi les jeunes que les vieux ; ce sont pour l'essentiel des noctambules invétérés qui ne jurent que par l'alcool et qui vouent un culte véritable à « Bacchus » (Le diable)... Leur devise est « boire tout, sauf l'eau », a écrit l'auteur.

Pour Jessy Loemba, ces citations résument toute la vie professionnelle de l'auteur Claude Emmanuel Eta Onka. EIles mettent en lumière son caractère héroïque, son passage dans les casernes, également en pleine époque révolutionnaire qui porte sur les libertés individuelles. Hymne à la bière « Ô frères, célébrons la bière, avant d'être mis en bière », on voit bien dans les propos du poète la différence entre la bière que l'on consomme, et la bière dans laquelle on nous place pour nous enterrer. En effet, loin de cela, pour l'auteur ce n'est pas un prêche pour inviter les gens à boire. Il faut donc comprendre l'intérêt qu'il y a d'être tolérant envers autrui, surtout lorsqu'il ne partage pas le même avis que vous. « C'est le message de Claude Etat Onka », a souligné Jessy Loemba.

A travers donc l'exposé de l'AET Serge Eugène Ghoma Boubanga, chancelier et poète, l'on a appris que la poésie de l'AET Claude Emmanuel Eta Onka se caractérise par un lyrisme, un attachement à sa terre. L'on note également un conservatisme militaire et culturel...

Soulignons que cette cérémonie d'hommage s'est clôturée par un échange interactif avec les présentateurs.