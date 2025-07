Congo-Brazzaville: Actualité politique - Le Club 2002 PUR recadre le président du RDD

Le secrétaire général du Club 2002, Parti pour l'unité et la République (PUR), dans une interview accordée à la presse, a réagi aux propos tenus récemment par le président du Rassemblement pour la démocratie et le développement (RDD), Jean Jacques Serge Yhombi Opango. Selon Juste Désiré Mondelé, « le RDD ne peut ni menacer le PCT, encore moins la Majorité présidentielle. Nous ne l'accepterons pas ».

D'après le secrétaire général du Club 2002-PUR, leur silence « ne doit pas être interprété comme une faiblesse. Personne ne nous intime, ils ne sont pas plus forts que nous », a-t-il averti, après l'assemblée générale de son parti. Conscient du fait qu'à l'approche des échéances électorales il se passe beaucoup de choses, le Club 2002-PUR estime qu'en sa qualité de force de proposition, il travaille dans le laboratoire.

« Nous avons suivi dans les médias le président du RDD dire que le Congo était dirigé par un régime naziste, fasciste. Le débat politique est un débat d'idées, vouloir régler les comptes personnels en embarquant même des enfants qui ne sont pas encore nés, ce n'est pas possible, et nous ne l'accepterons pas...Lorsqu'on parle de nos projets, de nos dossiers, de notre démocratie, de notre discours, de nos envolées, n'ayons pas le sentiment qu'on est plus fort que les autres.

Le RDD ne peut ni menacer le PCT, encore moins la Majorité présidentielle. Nous ne l'accepterons pas », a dénoncé le secrétaire général du Club 2002-PUR, précisant que son parti est né pour combattre le tribalisme.

Pour lui, ceux qui font du bruit ne sont pas toujours les plus forts. La Majorité présidentielle étant en responsabilité n'a pas à trop parler, mais agi, parce qu'elle a des problèmes des citoyens à régler, parfois dans des contextes économiques délétères, difficiles. « Cependant, notre silence ne doit pas être interprété comme une faiblesse. Ce ne sont pas ceux qui crient fort, qui parlent dans les médias qui sont les plus puissants et les plus forts.

Bien au contraire, ce sont les plus faibles. Donc, à ce jeu de menaces, d'invectives..., on n'est pas impressionné. En tout cas, le Club 2002 continuera à prôner l'unité, le dialogue, le rassemblement », a conclu Juste Désiré Mondelé.