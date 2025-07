Tunisie: La ville de Gabès élimine ses points noirs et lance de nouveaux projets

La municipalité de Gabès poursuit, avec le soutien des autorités régionales, un vaste programme de propreté et de réaménagement urbain visant à améliorer le cadre de vie des citoyens. Cette initiative est appuyée par la direction régionale de l'équipement et de l'habitat, la délégation régionale de l'agriculture, la Société de l'Environnement, de Plantation et de Jardinage, ainsi que plusieurs municipalités voisines.

Les campagnes de nettoyage menées ces dernières semaines ont permis d'éliminer de nombreux points noirs dans différents quartiers de la ville, selon Mohamed Cherif Taher, secrétaire général chargé de la gestion des affaires municipales, interrogé par l'agence TAP.

Parmi les projets réalisés, figure l'entretien de la corniche de Gabès. Les travaux ont porté sur la réhabilitation du mur séparant la corniche de la plage, l'installation de barrières en béton pour interdire l'accès aux véhicules motorisés, ainsi que l'aménagement du site avec des bancs publics et des poubelles de petite taille.

La municipalité a également entrepris le réaménagement du carrefour de Sidi Boulbaba et de la place du quartier administratif voisin. Des bancs et des corbeilles en bois y ont été installés pour renforcer l'aspect esthétique et fonctionnel des lieux. Des interventions similaires ont eu lieu à la place Zrig, dans le sud de Gabès, et aux abords du mausolée de Sidi Abou Loubaba Al-Ansari.

Dans le cadre de ses efforts en faveur des espaces verts, la municipalité prévoit prochainement le lancement des travaux de réhabilitation du jardin de Sidi Boulbaba, situé sur la route de Matmata. L'objectif est de transformer cet espace en un lieu de détente agréable et accessible à tous.