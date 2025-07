Tunisie: Marché financier - Un partenariat renforcé entre le CMF et le Registre national des entreprises

Une convention de coopération a été conclue, le 14 juillet 2025, entre le Conseil du Marché Financier (CMF) et le Centre National du Registre des Entreprises (CNRE), selon un communiqué conjoint publié par les deux institutions.

Cet accord vise à établir un cadre opérationnel pour l'échange d'informations et de données, afin de renforcer les exigences de diligence et les mécanismes de contrôle, notamment en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Il permettra également de garantir la conformité des entités soumises au contrôle du CMF aux dispositions de la loi relative au Registre national des entreprises, notamment en ce qui concerne l'immatriculation et la mise à jour des données.

La convention prévoit également l'organisation de sessions de formation au profit des cadres des deux institutions, dans le but de renforcer leurs compétences respectives.

Cette initiative s'inscrit dans une approche collaborative visant à promouvoir la transparence financière et à garantir l'intégrité des opérations, tout en consolidant la confiance du public dans les fondamentaux du marché financier tunisien. Elle affirme, par ailleurs, le rôle du Registre national des entreprises en tant que source fiable et incontournable de données économiques et juridiques.

La convention a été signée au siège du CMF par Hatem Smiri, président délégué du Collège du Conseil du Marché Financier, et Mohamed Adel Chouari, directeur général du Centre national du registre des entreprises, en présence de plusieurs cadres des deux institutions. Elle s'inscrit dans le cadre du renforcement du partenariat entre les institutions nationales et de la consécration des principes de transparence et d'efficacité dans la régulation du marché financier.