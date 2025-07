Tunisie: La médina de Monastir renaît - Lancement du projet de réhabilitation

La municipalité de Monastir a conclu, mardi, un contrat avec le bureau d'études retenu dans le cadre du second appel d'offres relatif au projet de réhabilitation de la médina, a indiqué Wafa Kandouz, directrice du service technique municipal.

Le coût global des études s'élève à 381 mille dinars. Celles-ci porteront, dans un premier temps, sur deux volets du projet : les réseaux des intervenants publics, ainsi que l'aménagement des espaces publics, des ruelles et des places. Les travaux d'étude débuteront dès la signature du contrat et devront être achevés dans un délai de 150 jours, hors période de validation administrative.

Le projet de réhabilitation de la médina de Monastir comprend cinq composantes principales. Outre les deux premières, il vise à valoriser les biens fonciers municipaux en y implantant des projets culturels, à renforcer la dynamique culturelle et économique locale, et à améliorer l'habitat dans une vision globale de préservation et de revitalisation du tissu urbain ancien. L'achèvement total du projet est prévu pour mai 2027.

Dans le cadre de cette initiative, la municipalité mettra à disposition de la délégation régionale de l'artisanat un local destiné à abriter la « Maison de l'Artisan Créatif », dont le financement a été partiellement assuré par ladite délégation. D'autres biens communaux seront consacrés à des projets culturels, à l'instar du futur centre municipal de musique méditerranéenne et d'un espace dédié à la musique traditionnelle "Rachidia".

« Il s'agit d'un projet ambitieux, qui intègre une approche durable, notamment en matière d'économie d'énergie, de collecte des eaux pluviales, de végétalisation des espaces, ainsi que d'embellissement des façades dans une logique de piétonnisation respectueuse du caractère patrimonial de la médina », a précisé Kandouz.

Le premier appel d'offres lancé en décembre 2024 n'avait pas abouti. Le dossier a été soumis à la Commission supérieure des marchés relevant de la présidence du gouvernement, qui a validé l'attribution fin avril 2025, permettant ainsi d'engager les procédures administratives de contractualisation.

La municipalité de Monastir fait partie des dix communes tunisiennes lauréates du concours de réhabilitation des centres urbains anciens, organisé par le ministère de l'Équipement et de l'Habitat. Elle a bénéficié à ce titre d'une subvention de 4,892 millions de dinars pour la mise en oeuvre de son projet.

Le processus avait été amorcé dès 2020 avec une première phase de diagnostic et de définition de la vision stratégique. En 2021, un dossier détaillé portant sur la durabilité du projet a été élaboré en collaboration avec les parties prenantes, dont la délégation régionale de l'Office national de l'artisanat et plusieurs associations locales. Les premières conventions ont été signées en 2022.

En 2023, les bailleurs de fonds - l'État tunisien, la Banque européenne d'investissement (BEI) et l'Agence française de développement (AFD) - ont organisé des sessions de formation sur la préparation des nouveaux cahiers des charges. Le premier appel d'offres lancé cette même année s'étant révélé infructueux pour Monastir et les autres communes concernées, les cahiers ont été révisés, aboutissant à un second appel d'offres fructueux.