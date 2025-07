Tunisie: Le ST en stage - On affûte ses armes

Avec Chokri Khatoui aux manettes, le Stade Tunisien monte en gamme, alors que le groupe s'affine avec des arrivées actées ces derniers jours.

A cet effet, le staff a récemment fait une large revue d'effectif lors du test face à l'Etoile Sportive du Sahel (défaite des Stadistes 2-0). Soumis au jugement du technicien bardolais, la majorité des recrues ont donné satisfaction, alors que quelques-uns doivent soigner davantage leur tenue physique d'ensemble.

Aujourd'hui, pour le Stade, tout est fait pour se produire avec ses meilleurs atouts le 27 juillet dans le cadre du match-couperet face à l'USM, rencontre comptant pour le barrage de la Supercoupe. Revisitons à présent les derniers flux entrants et sortants stadistes à une période où le plateau technique s'apprête à définitivement arrêter la liste des joueurs qui vont bientôt débuter la saison sportive.

Ainsi, chapitre départs, le Togolais Klousseh Agbozo et le Sénégalais Ibrahima Djite ont résilié leurs engagements, alors qu'auparavant, Sami Hlal (passé à l'ASM), Nidhal Laifi (signataire à l'EST), l'Ivoirien Ousmane Ouattara et le milieu Skander Chihi ont eux aussi mis les voiles, sans oublier le milieu offensif Ghazi Ayadi qui a obtenu son bon de sortie.

Et ce n'est pas fini puisque, comme dévoilé il y a peu, l'attaquant Sadok Kadida a reçu deux offres de clubs égyptiens, l'une de Ghazl Al Mahala et l'autre d'Arab Contractors. A 21 ans, Kadida, buteur à trois reprises et passeur décisif à deux reprises la saison écoulée, est encore redevable d'un an de contrat au ST.

Yassine Mizouni pour le flanc gauche

Renforcé par les arrivées du gardien Farhati (en concurrence actuellement avec Atef Dkhili), le milieu offensif Elyès Jelassi, les ailiers gauche Firas Aifia et Abderrahmene Hanchi, la pointe Hosni Guezmir et les retours de prêt d'Amir Jaouadi ( meilleur buteur de la L2 avec Mégrine) et d'Ahmed Béji (passé sous pavillon aghlabide la saison passée), le Stade semble avoir surtout focalisé sur des joueurs offensifs mais pas seulement, puisque les deux latéraux droit Wael Ouerghemi et Hedi Khalfa, ainsi que l'axial Marouen Sahraoui ont rempilé en défense, alors que, dans le même temps, le défenseur central Mounir Jelassi est de retour de prêt de l'ESM.

En clair, l'arrière-garde stadiste ne semble pas dégarnie, loin de là avec la présence de l'arrière-gauche Yassine Mizouni de retour de prêt de la JSO et le jeune stopper, déjà en place, Adem Arous. Comme dévoilé, le contenu stadiste a de quoi pousser à l'optimisme. Enfin, pour clore ce tour d'horizon bardolais, volet test grandeur nature, il se pourrait que le ST croise le fer avec Ahly du Caire en amical, une éventuelle revue d'effectif qui permettrait aux Stadistes de se jauger en se mesurant à l'une des meilleures équipes du continent. On s'en délecte déjà...