Tunisie: Clôture de l'année universitaire à Borj El Amri - Hommage à la promotion « Hammouda Pacha »

Le ministre de la Défense nationale, Khaled Sehili, a présidé, lundi soir à l'École de l'Aviation de Borj El Amri, la cérémonie de clôture de l'année universitaire 2024-2025 et de remise des diplômes aux officiers de la promotion baptisée « Hammouda Pacha ».

Dans son allocution prononcée à cette occasion, le ministre a adressé ses félicitations à l'ensemble des officiers diplômés ainsi qu'à leurs familles, leur souhaitant plein succès et épanouissement dans leur parcours professionnel.

Il a exprimé sa satisfaction quant aux excellents résultats obtenus, fruit de l'implication de toutes les parties prenantes dans le processus éducatif, marqué par l'engagement, le sérieux et la rigueur, selon un communiqué publié mardi par le ministère de la Défense.

Le ministre a également remercié les responsables de l'institution pour les efforts fournis en matière de formation, de développement des compétences et de promotion des valeurs militaires nobles.

Il a souligné que l'École de l'Aviation de Borj El Amri atteint chaque année un haut niveau de professionnalisme et de qualité de formation, grâce à son ouverture sur son environnement et à ses efforts continus pour renforcer la coopération dans les domaines de la formation et de la recherche scientifique en aéronautique et en aérospatiale avec des institutions, écoles et centres de recherche de pays frères et amis.

À l'issue de la cérémonie, le ministre a remis des prix aux officiers et élèves-officiers les plus méritants. Il a également pris connaissance des projets de fin d'études des diplômés, les encourageant à poursuivre leurs efforts pour approfondir leurs compétences et élargir leurs connaissances dans les domaines militaires et techniques liés à leurs spécialités.

La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre du Transport, du gouverneur de la Manouba, du chef d'état-major de l'armée de l'air, ainsi que de plusieurs hauts cadres du ministère. Elle a été marquée par des défilés militaires assurés par les élèves de l'école.