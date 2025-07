Afrique: CAN-2024 féminine (décalée à 2025) - L'Algérie, la belle surprise des quarts de finale

ALGER — La sélection algérienne féminine de football défiera, samedi à 17h00 (heure algérienne) son homologue du Ghana, en quart de finale de la 15e Coupe d'Afrique des nations CAN-2024 (décalée à 2025), avec la ferme intention de poursuivre son rêve et atteindre le dernier carré de la compétition, qualificative au prochain mondial.

Avec un bon parcours lors de la phase de poule: un succès contre le Botswana (1-0), deux nuls devant la Tunisie et le Nigeria (0-0), les "Vertes" ont terminé deuxième (5 points) du groupe B, avec zéro but encaissé, derrière le Nigeria (7pts).

Déjà le fait d'avoir atteint le cap des quarts de finale constitue une performance historique pour le football féminin algérien, car lors des cinq précédentes participations, la sélection nationale n'a jamais dépassé le cap du premier tour (2004, 2006, 2010, 2014, 2018).

Considérée comme l'une des plus belles surprises de cette édition de Coupe d'Afrique, la qualification historique de l'équipe algérienne sous la conduite du coach Farid Benstiti, est le fruit d'un travail patient, incarné par un staff ambitieux et des joueuses soudées.

Les protégées de Benstiti, invaincues dans le tournoi, comptent bien poursuivre leur beau parcours et rêvent d'atteindre le dernier carré pour la première fois de leur histoire. Pour ce faire, elle s'appuieront sur une solidité défensive, derrière la gardienne de but Chloé Ngazi, mais également sur un équilibre entre rigueur tactique et spontanéité offensive, qui doivent être des atouts majeurs face au Ghana.

Mais le défi sera de taille face au Ghana, 4e sur le plan africain et 65e au classement mondial, et surtout habitué aux phases finales. En plus, les "Black Queens" ont une longue histoire avec la CAN féminine et restent une valeur sûre du football féminin africain.

Fortes d'un effectif expérimenté, elles abordent aussi le quart de finale avec l'objectif de retrouver le dernier carré, qu'elles n'ont plus atteint depuis 2016. Leur puissance athlétique, leur pressing haut et leur capacité à changer de rythme dans les trente derniers mètres font d'elles des adversaires redoutables.

Lors du premier tour de la 15e CAN, les Ghanéennes ont terminé 2es du groupe C, en dominant la Tanzanie 4-1 lors de la dernière journée. Un succès qui leur a permis d'arracher le second ticket du groupe pour les quarts, derrière l'Afrique du Sud (7 pts), mais ex aequo avec le Mali (4 pt s), avec toutefois une meilleure différence de buts (+1), contre (-3 pour le Mali).

Les coéquipières de la talentueuse Princess Marfo composent avec une attaque percutante et un bon fond de jeu qui font de l'équipe un adversaire redoutable pour la sélection nationale. En cas de succès face au Ghana, l'Algérie se retrouvera en demi-finale face au vainqueur du duel Maroc-Mali. Un potentiel derby maghrébin ou une confrontation face aux Maliennes, promet une suite de tournoi tout aussi intense.

Dans les autres quarts de finale, le champion d'Afrique en titre, l'Afrique du Sud, l'un des grands favoris du tournoi aura en face, le Sénégal. Les Bayana Bayana, emmenées par des cadres comme Refiloe Jane ou Jermaine Seoposenwe, auront un test sérieux face au Sénégal qui s'est qualifié en tant que deuxième meilleures troisièmes.

Le match Nigeria - Zambie aura l'allure d'une finale avant la lettre. Le Nigeria, neuf fois champion d'Afrique, a une nouvelle fois démontré sa capacité à répondre présent dans les moments décisifs. Avec une grande solidité défensive, les Super Falcons abordent ce quart de finale avec ambition, mais aussi avec la conscience que la Zambie est une adversaire à prendre très au sérieux.

Les "Copper Queens" de Zambie, 2es de leur groupe A, sont dotées d'un fort potentiel offensif, et d'une bonne créativité offensive. Face au Nigeria, les Zambiennes n'auront aucun complexe face à la nation la plus titrée du tournoi. Ce match est aussi une revanche de la petite finale de l'édition 2022, où la Zambie avait pris la 3e place en battant le Nigeria (1-0).

La dernier quart de finale opposera le pays hôte du tournoi au Mali qui a su arracher sa qualification dans un groupe relevé. Le duel s'annonce serré.