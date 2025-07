Algérie: L'ONDA et l'OMPI examinent les moyens de renforcer la coopération dans le domaine de la propriété intellectuelle au pays

ALGER — Le Directeur général de l'Office national des droits d'auteur et droits voisins (ONDA), Samir Thaalbi a tenu à Genève (Suisse), une réunion avec le Directeur général de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), Daren Tang, avec lequel il a examiné les moyens de renforcer la coopération, à travers le lancement de nouveaux projets en matière de la propriété intellectuelle en Algérie, indique un communiqué du ministère de la Culture et des Arts.

Le DG de l'ONDA s'est entretenu avec le Directeur général de l'OMPI, "en marge de sa participation aux travaux de la 66e session des réunions des assemblées des Etats membres de l'OMPI, tenues du 8 au 17 juillet 2025, à Genève".

La rencontre de M. Thaalbi avec M. Tang intervient "sur instruction" du ministre de la Culture et des Arts, Zouhir Ballalou, et "dans le cadre des grandes réformes lancées par le secteur de la Culture et des Arts en Algérie, dans le but de structurer, de moderniser et de promouvoir le secteur de la propriété intellectuelle, à la faveur d'une vision fondée sur la souveraineté culturelle et le développement économique durable, à travers des engagements concrets et une feuille de route commune", précise le communiqué.

Les deux parties ont évoqué, lors de cette rencontre, "l'ensemble des dossiers de coopération entre l'Algérie et l'OMPI, ainsi que les voies et moyens de les renforcer, à travers le lancement de nouveaux projets au profit du secteur de la propriété intellectuelle en Algérie, conformément à la politique ambitieuse des hautes autorités du pays dans ce domaine".

Il a été convenu, dans ce sens, de renforcer la coopération dans des domaines importants, notamment le renforcement des capacités institutionnelles dans les domaines de la gestion collective, de la médiation, de la numérisation et de l'intégration de l'intelligence artificielle, ainsi que le lancement de projets conjoints dans les secteurs du cinéma, des jeux numériques, du patrimoine culturel et des arts visuels.

Par ailleurs, la partie algérienne a réaffirmé la volonté de l'Algérie de protéger et de valoriser ses connaissances et savoir-faire traditionnels, à travers leur enregistrement auprès de l'OMPI, conformément aux normes internationales en vigueur.

Il a également été convenu d'accompagner l'Algérie dans sa démarche pour asseoir un système national intégré, global et innovant, reposant principalement sur l'élaboration d'un cadre juridique moderne, adapté aux défis contemporains, et sur une gouvernance numérique transparente garantissant la traçabilité et une répartition équitable des revenus, en sus d'une mobilisation nationale, régionale et continentale impliquant les institutions, les créateurs, les opérateurs économiques et les universités.

A cette occasion, le Directeur général de l'OMPI a salué les ambitions de l'Algérie ainsi que son engagement manifeste à mettre en valeur l'importance de son patrimoine matériel et immatériel, saluant, par la même, les efforts considérables déployés par les hautes autorités du pays pour consolider la place de la propriété intellectuelle et renforcer son impact régional, notamment sur le continent africain, selon le communiqué.