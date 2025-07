Algérie: Formation et enseignement professionnels - L'approche par compétences adoptée pleinement à la prochaine rentrée

ALGER — Le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Yacine El Mahdi Oualid, a indiqué, mardi à Alger, que la prochaine rentrée professionnelle (session octobre 2025) verra l'approche par compétences adoptée pleinement avec l'abandon du système semestriel classique au profit du système d'évaluation continue.

Donnant le coup d'envoi d'une session de formation des formateurs sur l'approche par compétences, le ministre a précisé que le mois de septembre prochain "sera entièrement consacré à un programme intensif de formation des formateurs, basé sur la maîtrise de cette approche, l'utilisation des technologies numériques dans l'enseignement et l'apprentissage de la langue anglaise".

Il a, dans ce contexte, annoncé le lancement du référentiel national des formations et des compétences, appelé à remplacer la nomenclature nationale des branches et métiers, dans une démarche visant à "assurer la cohérence des programmes de formation", à "consacrer l'approche par compétences" et à "faciliter l'insertion professionnelle des diplômés".

Passant en revue les nouvelles mesures relatives à la prochaine rentrée de la formation, le ministre a expliqué que celles-ci "visent à adapter la formation professionnelle aux besoins du marché du travail, en établissant les offres de formation sur la base d'une étude approfondie de l'environnement économique, tout en privilégiant les secteurs stratégiques à priorité nationale".

Dans ce cadre, de nouvelles offres de formation ont été introduites dans le domaine des compétences numériques, parallèlement à l'augmentation du nombre de stagiaires orientés vers les secteurs de l'industrie, du bâtiment, des travaux publics et de l'hydraulique et à la réduction progressive des offres de formation dans les spécialités en lien avec l'administration et la gestion.

La prochaine rentrée verra également l'ouverture de filières pédagogiques dédiées aux personnes à besoins spécifiques et aux personnes autistes. Le ministre a, par ailleurs, indiqué que la prochaine rentrée de la formation professionnelle se déroulera avec zéro papier. En effet, toutes les procédures d'inscription s'effectueront via la plateforme takwin.dz et une deuxième plateforme tamhin.dz sera lancée pour faciliter la mise en relation des jeunes souhaitant suivre une formation par alternance avec les entreprises économiques.

En vue de développer la formation à distance, 30.000 stagiaires suivront ce mode de formation, avec le développement de 100 nouveaux contenus numériques et la formation de 1.000 encadreurs aux techniques de l'enseignement en ligne, tandis que 16 centres d'excellence veilleront à dispenser une formation de qualité dans les secteurs prioritaires. Pour rappel, les inscriptions dans le secteur de la formation professionnelle auront lieu du 27 juillet au 27 septembre 2025.