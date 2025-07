Algérie: Université d'Alger 3 - 14 nouvelles spécialités à double compétence ou à double diplôme

ALGER — L'Université d'Alger 3 a recensé, en prévision de la rentrée universitaire (2025-2026), 14 nouvelles spécialités à double compétence ou à double diplôme avec inscription nationale, représentant ainsi "une réalisation qualitative confirmant sa position pionnière", indique, mardi, un communiqué de l'Université.

"A la suite de la publication de la nouvelle circulaire ministérielle relative aux préinscriptions et à l'orientation des nouveaux bacheliers pour la prochaine année universitaire, l'Université d'Alger 3 s'est distinguée par sa capacité à attirer des étudiants de tout le territoire national, en enregistrant, à elle seule, 14 nouvelles spécialités à double compétence ou à double diplôme avec inscription nationale", précise la même source.

Cette performance est qualifiée par l'université, de "réalisation qualitative", d'autant plus que "le total des spécialités à double diplôme proposées par les établissements de l'enseignement supérieur en Algérie s'élève à 16 spécialités à double compétence et à 24 spécialités à double diplôme".

Cette réalisation "exceptionnelle" vient témoigner de "la qualité des programmes de formation dispensés par l'Université d'Alger 3 et sa réputation d'excellence ainsi que sa volonté de retrouver son rôle historique en tant qu'"+université-mère+", ajoute la même source.

L'Université d'Alger 3 "avance à pas sûrs pour passer à une université de quatrième génération, traduisant ainsi son engagement en faveur de l'innovation et de l'amélioration continue dans l'enseignement supérieur", en plus de "la dynamique notable qu'elle connaît dans le cadre de la stratégie de la réforme de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique en Algérie", précise le communiqué.

Dans ce cadre, l'Université a œuvré à "moderniser ses offres de formation pour répondre aux évolutions du marché de l'emploi, en organisant, récemment, des réunions de coordination en vue de "mettre en place une feuille de route alignée sur les développements mondiaux et contribuant à l'édification de l'économie du savoir, avec un accent particulier sur les spécialités à inscription nationale adaptées aux besoins du marché du travail et aux métiers d'avenir".

Il a également été convenu de "connecter les offres de formation entre différents instituts et facultés, en sus de proposer des offres de formation conjointes avec l'Université d'Alger 1, dans le cadre des cursus de formation à double diplôme et à double compétence", et ce conformément aux orientations du ministère de tutelle visant à "développer les compétences des étudiants dans des domaines vitaux, tels que l'informatique, les mathématiques, l'intelligence artificielle (IA) et la numérisation".

Les cursus de formation à double diplôme permettent à l'étudiant d'obtenir deux diplômes universitaires simultanément, tels que "modélisation mathématique, aide à la prise de décision économie quantitative (en collaboration avec l'Université d'Alger 1)" et "économie numérique informatique".

Quant aux cursus de formation à double compétence, ils visent à doter l'étudiant de deux compétences complémentaires dans un domaine proche, comme "économie et relations internationales" et "économie numérique et gestion des affaires", selon les explications de l'Université d'Alger 3.