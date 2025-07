Tunisie: La Poste Tunisienne met à la disposition de chaque citoyen un portefeuille numérique gratuit

Le nouveau portefeuille numérique (e-Dinar Wallet) que la Poste Tunisienne a mis gratuitement à la disposition des citoyens permet de bénéficier de nombreuses prestations dont le transfert d'argent via l'application mobile de la Poste Tunisienne, l'envoi et l'encaissement de mandats (mandats minute et mandats ordinaires), le paiement chez les commerçants affiliés à l'application mobile de la Poste Tunisienne (D17).

Cette plateforme permet également le paiement de diverses factures (internet, STEG, SONEDE, opérateurs de téléphonie mobile), ainsi que celui des services administratifs via divers sites web (B3, frais de contrôle technique, etc.).

Ces prestations comprennent également le paiement des services et achats sur tous les sites internet, le paiement à distance des frais d'inscription et de logement universitaire pour les étudiants et l'inscription scolaire et paiement des frais de services du ministère de l'Éducation (inscription aux examens nationaux, services de cantine scolaire, etc.) via internet.

La Poste Tunisienne a confirmé que le portefeuille est sécurisé, facile à utiliser et valable 10 ans.