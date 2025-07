Au cours de cette Journée, l'indice composé du développement régional a été présenté dans sa version actualisée pour l'année 2024, par l'Institut tunisien de compétitivité et des études quantitatives. Les résultats de cet indicateur révèlent l'existence d'importantes disparités au niveau du développement entre les différentes régions...

Le président du Conseil national des régions et des districts, Imed Derbali, a présidé une Journée d'étude, organisée jeudi au siège du Conseil au Bardo. portant sur les défis et perspectives du développement régional. Dans son discours d'ouverture de cette Journée d'étude, le président du Conseil a, d'après un communiqué du Cnrd, considéré cet événement comme une occasion pour évaluer la situation actuelle du développement régional sous ses divers aspects, de discuter des défis auxquels ce secteur est confronté, ainsi que d'explorer les opportunités et les opportunités potentielles à même de réaliser un développement équilibré et inclusif qui peut changer la réalité des diverses catégories sociales et des régions.

Dans ce contexte, le président du Cnrd a souhaité la bienvenue aux invités du conseil dont des représentants des institutions nationales, du secteur privé et des professeurs d'université, qui ont enrichi cette journée académique.

Derbali a souligné que l'expérience tunisienne, depuis l'indépendance, a abouti à un système de développement qui a creusé les disparités et maintenu le gap entre les catégories sociales et les régions, en dépit de toutes les tentatives précédentes de réforme.

«Nous avons besoin d'une véritable rupture avec les politiques sélectives et de bâtir un projet national alternatif de développement régional, qui offre à toutes les régions de réelles opportunités d'égalité, stimule les investissements, booste les capacités des jeunes et qui fait des régions un moteur de développement et non un fardeau pour l'État», a-t-il déclaré.

Derbali a souligné que, dans ce contexte, le rôle du Conseil national des régions et des districts , ainsi que tous les conseils élus aux niveaux local, régional et des districts, dans la formulation d'un projet de développement alternatif populaire qui consacre le droit des citoyens, dans les diverses régions en partant de leur réalité, loin de la politique d'imposition des décisions, pratiquée par le gouvernement central depuis des décennies.

«De nombreuses régions de notre pays, a-t-il indiqué, souffrent encore du défaut des infrastructures adéquates, de l'absence d'un climat d'investissement et de la fragilité du tissu économique». Et de poursuivre : «Le développement de ces régions passe principalement par la facilitation de l'entrepreneuriat, l'orientation des investissements vers des domaines prioritaires et la levée des restrictions administratives et bureaucratiques qui restreignent encore l'initiative et pèsent sur ceux qui souhaitent travailler et produire».

Quant au plan de développement 2026-2030, Derbali a souligné qu'il revêt une grande importance, en tant qu'opportunité pour réinitialiser la boussole du développement et corriger les déséquilibres chroniques dans la répartition des investissements et des programmes publics. Il a précisé que ce plan doit être formulé sur une base de données précise, et sur une écoute réelle de la voix des régions, «et non sur des approches techniques isolées, ce qui offre une opportunité de réaliser des projets stratégiques capables de changer la réalité des régions et de consacrer une économie nationale inclusive».

Le président du Cnrd a conclu en affirmant que le Conseil national des régions et des districts continuera à jouer son rôle dans la mise en place d'un nouveau projet de développement répondant aux constantes de l'État et consacrant les droits des régions à un développement inclusif et juste. Cette Journée d'étude a connu des interventions de plusieurs responsables des institutions étatiques ainsi que de représentants de sociétés privées, outre celles des académiciens.

Au cours de cette journée, l'indice composé du développement régional a été présenté dans sa version actualisée pour l'année 2024, par l'Institut tunisien de compétitivité et des études quantitatives.

Un certain nombre d'interventions ont souligné que les résultats de cet indicateur révèlent l'existence d'importantes disparités au niveau du développement entre les différentes régions et délégations, reflétant l'écart entre les niveaux de développement des régions.

Les participants ont souligné l'importance d'adopter ces indicateurs comme outil de base pour diagnostiquer la situation actuelle du développement, ce qui contribue à la formulation de concepts pratiques et de programmes visant à réduire ces disparités dans le cadre de la préparation du plan de développement 2026-2030.

Cette Journée d'étude s'inscrit dans le cadre de la préparation intensive du Conseil national des régions et des districts en vue de discuter le projet du plan de développement pour la période 2026-2030.