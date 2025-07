A défaut de calendrier d'activités estivales à la CST, un ensemble d'occupations à la fois scientifiques et ludiques ont suscité l'intérêt des jeunes assoiffés de savoir et de connaissances... Un petit détour par la CST en vaut bien le coup, histoire de s'occuper intelligemment. Passion et curiosité intactes.

A l'occasion des vacances scolaires, la Cité des sciences à Tunis a concocté un programme d'activités scientifiques riche et varié. Il comprend une série d'ateliers et d'exposés, ainsi que des conférences ayant trait à plusieurs thèmes scientifiques. Du 1er juillet au 31 août, la CST se transformera en un véritable laboratoire géant et un espace de découverte, proposant une panoplie d'ateliers, de stages et d'événements pour stimuler la curiosité scientifique des jeunes esprits.

Consciente de l'importance d'occuper les enfants de manière éducative et ludique durant la longue période estivale, la Cité des sciences a mis les petits plats dans les grands pour offrir un calendrier varié, adapté à différentes tranches d'âge et centres d'intérêt. L'objectif est clair: rendre la science accessible, passionnante et interactive, tout en encourageant la créativité et l'esprit critique.

L'éveil en apprentissage, ou pédagogie de l'éveil, désigne une approche éducative qui met l'accent sur la stimulation de la curiosité et de l'exploration chez l'enfant. Il ne s'agit pas simplement d'une méthode d'apprentissage, mais d'une philosophie qui vise à développer chez l'enfant un désir d'apprendre, une soif de découverte et une confiance en soi, éléments essentiels pour son développement global. D'où l'intérêt des ateliers scientifiques.

Ateliers interactifs spécifiques

Le programme de l'été 2025 s'articule autour de plusieurs axes majeurs, garantissant que chaque enfant y trouvera son compte. Ainsi, du 8 au 11 juillet 2025, l'école d'été en Sciences de la Vie et de la terre Ecole d'été a proposé un programme destiné aux collégiens de 12 à 15 ans sur les thèmes de la biologie, l'écologie et les sciences de l'environnement.

Ce programme a pour objectif de faire comprendre les grandes fonctions du corps humain, découvrir le vivant à toutes les échelles (cellules, plantes, micro-organismes...), explorer les enjeux de l'environnement et du climat et apprendre en jouant, en expérimentant, en discutant.

Des ateliers pratiques participatifs, des expériences, défis collectifs et des jeux de rôle ont tenu en haleine les génies en herbe. Quotidiennement, des ateliers pratiques ont été organisés sur des thématiques variées telles que la robotique, l'astronomie, la biologie, la chimie, la physique et les énergies renouvelables.

Les participants ont eu l'occasion de manipuler, d'expérimenter et de comprendre des concepts scientifiques complexes de manière simple et amusante. Des ateliers spécifiques sur la fabrication de fusées à eau, l'exploration du monde des insectes ou la création de circuits électriques simples sont déjà très attendus.

L'école d'été « Space for youngsters », c'est-à-dire. l'Espace pour les jeunes, s'est déroulée du 10 au 12 juillet 2025. Cet atelier a abordé les thèmes de l'univers spatial, les navettes spatiales, exploration interplanétaire, l'apesanteur. Cette école a pour objectifs d'éveiller l'intérêt des jeunes dans le monde du spatial, de vivre des expériences ludiques et inspirantes, d'apprendre et rêver dans le monde de l'apesanteur. Au programme, il s'agit de participer à des ateliers théoriques et pratiques, réaliser des mesures dans le domaine spatial et faire des simulations dans le domaine spatial.

Pour ceux qui souhaitent approfondir leurs connaissances, des stages thématiques de plusieurs jours sont parfois proposés à la CST. Ces stages permettent aux enfants de s'immerger dans un domaine scientifique précis, sous la supervision d'experts. Par exemple, un stage «Jeune Ingénieur» introduira les bases de la programmation et de la conception robotique, tandis qu'un stage «Explorateur de l'univers» offrira une initiation à l'observation astronomique et à la cosmologie. Il y a couramment des projections au planétarium.

Le planétarium de la Cité des sciences propose, selon les dates fixées, des séances régulières, emmenant les jeunes spectateurs en voyage à travers les galaxies, à la découverte des constellations et des mystères de l'univers. Des films éducatifs et des présentations immersives sont prévues pour émerveiller petits et grands.

Expositions temporaires et permanentes

Les visiteurs peuvent explorer les expositions permanentes de la Cité des sciences, qui couvrent des domaines variés allant de l'histoire de la Terre aux avancées technologiques. En complément, une exposition temporaire spéciale «Le climat et nous» a été inaugurée début juillet, sensibilisant les jeunes aux enjeux du changement climatique et aux gestes écocitoyens.

Des activités en plein air et des défis font généralement partie du programme. Des activités ludiques en extérieur sont également organisées, telles que des chasses au trésor scientifiques, des défis de construction ou des jeux de logique, permettant aux enfants de profiter du beau temps tout en stimulant leur esprit.

Dates incontournables

Pour rappel, la Cité des sciences organise la 22e édition de la nuit des étoiles, le vendredi 1er août 2025, à partir de 20h00. Au croisement des approches artistiques et scientifiques, où science et culture seront côte à côte dans une ambiance riche et décontractée, la Cité des sciences à Tunis abritera dans ses espaces en plein air une nuit de découverte.

Cette rencontre estivale et nocturne est généralement attendue par l'ensemble du grand public, particulièrement par les professionnels et tous les amateurs d'astronomie passionnés par les sciences et les technologies. « Explorer, admirer, décrypter le spectacle que nous offre la voûte céleste est une véritable reconnexion ludique pour promouvoir la culture scientifique, technologique et de l'innovation, notamment l'astronomie et l'espace.

A l'heure où le retour à la Lune se concrétise avec un premier quartier lunaire, le ciel profond sera à la portée des télescopes motorisés de la CST. Un véritable spectacle céleste sera animé grâce au tourisme stellaire. La CST propose à son public d'observer la Lune, la planète Saturne et les constellations du triangle d'été : la Lyre, le Cygne et l'Aigle », a communiqué la CST au sujet de l'évènement nocturne, sur les réseaux sociaux.

Une autre date à ne pas manquer, cette fois-ci pour les bacheliers, avec le Salon de l'orientation universitaire qui se déroulera dans les différents pavillons de la CST les 17, 18 et 19 juillet 2025.

La Cité des sciences à Tunis invite tous les parents et tuteurs à consulter son programme détaillé sur le site web https://cst.rnu.tn/ et à inscrire leurs enfants pour un été rempli de découvertes scientifiques et d'aventures mémorables.