Tunisie: Kaïs Saïed reste ferme sur la gestion du transport public - Un système à reconstruire et des entreprises à ne pas céder

Le proverbe, bien répandu mondialement, dit : «Quand le bâtiment va, tout va». Mais nous sommes tentés d'y ajouter à juste titre : «Quand le transport va, tout va» aussi, tellement ce secteur constitue une activité charnière nécessaire à toutes les autres dynamiques, sociales et économiques.

Conscient de cette réalité, le Président de la République, Kaïs Saïed, a accordé un intérêt majeur et accru aux divers modes de transport, à savoir terrestre, maritime et aérien en multipliant les décisions et les consignes en vue de leur assurer le meilleur fonctionnement possible.

Délaissant les slogans pour les concrétisations, le Chef de l'Etat a insisté, à maintes reprises, sur la nécessité de reconstruire le système de transport public dans toutes les régions du pays afin d'en faire bénéficier tous les citoyens à travers tout le pays, l'objectif final étant d'améliorer les conditions de déplacements des citoyens, sachant qu'il s'agit d'un domaine stratégique qui joue un rôle crucial dans l'homogénéité sociale et le développement économique.

Dans cet ordre d'idées, on mentionne la dernière rencontre accordée par le Président de la République au ministre du Transport et au cours de laquelle il a réitéré sa détermination à tout mettre en oeuvre en vue de la reconstruction du secteur sur de nouvelles bases sans, toutefois, céder les entreprises publiques comme tentent de le faire certains lobbies.

Le Chef de l'Etat a souligné qu'il n'est nullement question de faire ce genre de concessions alors que les compétences tunisiennes en matière de transport, aussi bien aérien que maritime, sont bien là et sont prêtes à une refonte en profondeur de ce secteur sur des fondements solides.

En effet, l'État a l'obligation de sauvegarder ses actifs stratégiques, plus précisément en matière de transport public qui joue un rôle important et régulateur pour les différentes activités quotidiennes dans le pays, sans oublier que tout doit être fait afin de réussir le maintien des compétences nationales en Tunisie et empêcher qu'elles ne soient «débauchées» par les tentations et les tentatives d'être recrutées dans des pays étrangers.

D'ailleurs, pour preuve de leur savoir-faire remarquable, ces compétences sont prisées par de grandes firmes internationales qui ne cherchent qu'accaparer ce genre de profils pour profiter de leur professionnalisme, leur expertise et leur maîtrise, d'où la nécessité d'être maintenues dans le pays où elles sont capables de redonner vie à un secteur névralgique, mais fragilisé.

Il est à rappeler que le Président Kaïs Saïed a multiplié, par ailleurs, les visites inopinées à bon nombre d'institutions actives dans le secteur où il a mis le doigt sur bon nombre de défaillances techniques et, surtout, humaines et qui sont dues à des raisons de mauvaise gestion et autres pratiques de corruption.

L'exemple frappant en la matière n'est autre que celui de la situation prévalant au sein de la Compagnie aérienne nationale, Tunisair, où les situations de perturbations quant aux horaires de départ et d'arrivée sont devenues plus que courantes faisant craindre le pire pour cette entreprise, jadis fleuron du transport aérien tunisien.

Or, contrairement au vouloir que veulent imposer certaines parties, le Chef de l'Etat a été ferme et catégorique, tout en soulignant ouvertement et publiquement l'urgence d'entreprendre des réformes structurelles au sein de la Compagnie, le Président Kaïs Saïed a affirmé qu'il n'était aucunement question de la céder, contrairement à ce que souhaitent certains dans l'optique de la faire brader.

Il en est de même pour le transport terrestre et ferroviaire avec la Transtu et la Sncft où le président de la République pointe la mauvaise gouvernance tout en soulignant la nécessité de repenser le mode d'exploitation avec de nouvelles idées destinées à anticiper et à réinventer la gestion et l'organisation au sein de ces entreprises.

En tout état de cause, les diverses décisions et autres actions menées par le Chef de l'Etat dans ce secteur versent dans le souci de répondre positivement et efficacement aux aspirations du peuple à de meilleures prestations de services dans un domaine crucial du vécu quotidien des citoyens où ils se trouvent dans le pays.