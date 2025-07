Afrique: L'Algérie a fait de la coopération africaine une constante de sa politique extérieure et de développement

ALGER — Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, M. Mohamed Tarek Belaribi, a affirmé, mardi à Alger, que l'Algérie a fait de la coopération africaine l'une des constantes de sa politique extérieure et de développement, et un choix stratégique porté par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

Dans son allocution lors des travaux de la 44e Assemblée générale (AG) de la Banque de développement Shelter Afrique (ShafDB), M. Belaribi a indiqué que "l'Algérie s'est engagée à traduire cette vision en grands projets stratégiques qui consacrent l'intégration africaine", citant la Route de l'unité africaine reliant six pays, et la dorsale transsaharienne à fibre optique reliant également six pays, ainsi que le projet de la route Tindouf-Zouerate en Mauritanie.

L'Algérie a alloué une enveloppe financière à des projets de développement dans des pays africains, notamment des projets d'intégration ou ceux à même de contribuer réellement au développement durable du continent, réaffirmant ainsi son orientation fondée sur le renforcement de la coopération africaine, a rappelé le ministre.

Il a, en outre, souligné l'importance de l'organisation par l'Algérie de la Foire commerciale intra-africaine (IATF 2025), prévue en septembre prochain, qualifiant l'évènement de "rendez-vous important reflétant l'engagement du pays à renforcer les échanges commerciaux dans le cadre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf)".

Passant en revue les réalisations de l'Algérie dans ce domaine, le premier responsable du secteur a estimé que la distribution de près de 1,7 million d'unités de logement, toutes formules confondues, durant la période allant de 2020 à 2024, constitue "une première en termes d'ampleur et d'impact, d'autant plus que ces unités ont été entièrement financées par les ressources du Trésor public, ce qui reflète l'importance des investissements mobilisés", exprimant sa fierté de voir ces réalisations concrétisées par des mains algériennes.

Ce choix stratégique a été concrétisé par le Président de la République lorsqu'il a inscrit le logement parmi ses engagements majeurs envers le peuple, engagements qui comprennent la réalisation, par l'Etat, de deux (2) millions de nouvelles unités de logement à travers le territoire national durant la période 2025-2029, a-t-il ajouté.

S'agissant de la production de matériaux de construction, M. Belaribi a affirmé que l'Algérie avait réussi, en un temps record, à passer du statut de pays importateur à celui de producteur et exportateur de ces matériaux, grâce à une vision stratégique claire et une volonté forte, ayant permis de porter la contribution du secteur à près de 12,9 % du produit intérieur brut (PIB).