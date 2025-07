Tunisie: L'accélération de la réalisation des projets prioritaires au centre d'une réunion de la commission des mégaprojets

Tunis — L'accélération de la réalisation des mégaprojets et des projets stratégiques prioritaires dans les secteurs de la santé, du transport, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, a été au centre de la 5e réunion périodique de la commission des mégaprojets présidée, mardi, au palais de la Kasbah, par la cheffe du gouvernement, Sarra Zaafrani Zenzri.

Selon un communiqué de la présidence du gouvernement, la réunion a permis de passer en revue l'état d'avancement des projets en question et les solutions proposées pour surmonter les difficultés rencontrées.

La commission a recommandé, dans ce cadre, de relancer, immédiatement, les travaux de l'hôpital régional de classe "B" de Sbeïtla, dans le gouvernorat de Kasserine, et ce, après la sélection de l'entrepreneur devant finaliser les travaux avant la fin de cette année, ainsi que les travaux du projet de l'Ecole nationale d'ingénieurs de Bizerte, en choisissant l'entreprise de travaux publics qui les finalisera, au 1e trimestre 2026.

La commission a, également, appelé à entamer les procédures de lancement de l'appel d'offres relatif à la réalisation du port en eau profonde et de la zone des services logistiques à Enfidha, conformément aux normes internationales.

La Cheffe du gouvernement a mis l'accent, à cette occasion, sur la nécessité d'accélérer l'achèvement de tous les projets publics programmés dans les délais, afin de réaliser le développement régional, la croissance économique et la justice sociale et partant impulser les investissements et créer des opportunités d'emploi.

Zenzri a souligné que tous les gouvernorats, les délégations, les municipalités, les services des ministères et les structures publiques aux niveaux central, régional et local sont au service du citoyen et sont appelés, par conséquent, à résoudre tous les problèmes auxquels fait face tout citoyen ou investisseur.

La présidence du gouvernement a rappelé la mise en place du portail national « e-people » ( https://www.e-people.gov.tn ) qui permet aux citoyens de signaler les difficultés rencontrées en termes de communication avec les services administratifs, outre la ligne simplifiée 1860 et les adresses électroniques boc@pm.gov tn ou bcrc@pm.gov tn.