Algérie: Mouloudji préside une cérémonie à l'occasion de la Journée nationale de l'enfant

ALGER — La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Mme Soraya Mouloudji, a présidé, mardi au Palais de la culture Moufdi Zakaria à Alger, une cérémonie à l'occasion de la Journée nationale de l'enfant, célébrée le 15 juillet de chaque année.

Dans son allocution lors de cette rencontre qui s'est déroulée en présence de membres du Gouvernement et de représentants d'instances nationales, la ministre a mis en avant les efforts de l'Etat en matière de protection et de promotion des droits de l'enfant et tout l'intérêt accordé à cette frange de la société, ajoutant que la célébration de la Journée nationale de l'enfant est une occasion pour "faire le bilan et valoriser les acquis obtenus en matière de prise en charge et de protection de l'enfant".

La ministre a annoncé à cette occasion que le secteur préparait le lancement "d'un guide référentiel" pour assurer la qualité des programmes des établissements d'accueil de la petite enfance au niveau national et améliorer les programmes pédagogiques, à travers l'ouverture sur les sciences, la connaissance et la technologie moderne, ajoutant qu'"une conférence nationale" sera organisée autour de ce guide qui sera adopté à la prochaine rentrée sociale.

La ministre a annoncé, en outre, l'installation d'une commission mixte multisectorielle qui sera chargée d'élaborer des propositions relatives "à la protection des enfants contre les agressions physiques", laquelle regroupera les ministères, les instances concernées, les services de sécurité et la société civile.

Elle a ajouté que cette commission se répartit en 4 groupes (domaines de prévention sociale, éducatif et pédagogique, juridique, et protection et prise en charge).