Algérie: Energie et mines - M. Arkab reçoit une délégation de la société américaine 'ExxonMobil'

ALGER — Le ministre d'Etat, ministre de l'Energie, des Mines et des Energies renouvelables, Mohamed Arkab a reçu mardi à Alger, une délégation de la société pétrolière et gazière américaine "ExxonMobil", conduite par le vice-président de la compagnie, M. Harker, avec lequel il a examiné les voies et moyens de renforcer la coopération dans le domaine des hydrocarbures, indique un communiqué du ministère.

Cette visite s'inscrit dans le cadre des concertations en cours entre la société américaine, le Groupe Sonatrach, et l'Agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures "ALNAFT", dans le sillage de la mise en oeuvre de la stratégie nationale visant à valoriser le domaine minier des hydrocarbures, à travers le soutien aux capacités d'exploration et l'augmentation des réserves et de la production du pétrole et du gaz, pour renforcer la sécurité énergétique et appuyer l'orientation de l'Algérie vers les marchés extérieurs.

La rencontre a été l'occasion pour les deux parties d'échanger les vues sur l'état et les perspectives de la coopération entre "ExxonMobil", le Groupe Sonatrach et ALNAFT, notamment dans le secteur amont pour le pétrole et le gaz, précise le communiqué.

L'accent a, en outre, été mis sur l'importance de poursuivre les concertations techniques en cours, afin de parvenir à un accord final concernant les contrats d'hydrocarbures, en vue de sceller des partenariats énergétiques solides et durables entre les deux parties.

A cette occasion, M. Arkab a évoqué les opportunités d'investissement prometteuses offertes par le secteur de l'énergie en Algérie, notamment dans les domaines de la prospection, du développement et de l'exploitation, réaffirmant l'engagement du secteur à encourager les investissements productifs à travers des projets contribuant au renforcement des capacités de production et de transformation, et à l'élargissement les exportations énergétiques, tout en satisfaisant la demande nationale.

Le ministre d'Etat a souligné, dans ce sens, la volonté de l'Algérie de garantir un climat de partenariat propice, pour réussir les investissements et consolider confiance mutuelle avec les partenaires internationaux, en accordant les facilités nécessaires, établissant une coopération basée sur l'échange d'expériences, assurant le transfert de technologie, et adoptant l'innovation dans les domaines de la prospection, de la production et de la durabilité.

De son côté, le vice-président d'ExxonMobil a affiché l'intérêt de la société pour l'élargissement de ses activités sur le marché algérien, saluant le climat des affaires favorable ainsi que la relation de confiance marquant la coopération avec le groupe Sonatrach.

Il a également réaffirmé la volonté d'ExxonMobil de poursuivre les concertations en cours, en vue de finaliser les contrats prévus avec Sonatrach et ALNAFT, ce qui permettra le lancement de projets d'investissement stratégiques à long terme, à même de renforcer les capacités de production nationale, de soutenir la sécurité énergétique, de propulser les exportations, et de promouvoir le contenu local à travers l'intégration des compétences nationales, selon la même source.