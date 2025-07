Algérie: Décès du comédien Madani Namoun

ALGER — Le comédien Madani Namoun est décédé mardi à Alger, à l'âge de 81 ans, des suites d'une longue maladie, a-t-on appris auprès de ses proches.

Né à la Casbah en 1944, le défunt était l'un des artistes algériens les plus connus. Il a commencé à jouer très jeune dans les années 1950, avant de se démarquer, après l'indépendance, à travers ses rôles dans de nombreuses oeuvres cinématographiques célèbres, dont " Leila wa Akhawatouha" (Leila et ses soeurs - 1977) et "Abwab Essamt" (Les portes du silence -1987).

Le regretté était également connu pour ses rôles dans de nombreuses séries télévisées populaires, dont "Chafika... Baad Lika'a" (2004), "El Imtihen Ess'aab" (2006), et "Djouha El Aouda" (2008), outre la série de "Soultane Achour el Acher" (2016-2017), qui a propulsé sa popularité auprès du public grâce à son interprétation remarquable du rôle de "Ammi Borhane".

En cette douloureuse épreuve, le ministre de la Culture et des Arts, M. Zouhir Ballalou, a exprimé son immense tristesse suite au décès de "l'artiste, l'une des figures éminentes du cinéma algérien, qui nous a quittés après une carrière riche en contributions artistiques, des décennies durant", exprimant "ses sincères condoléances et sa profonde sympathie à la famille du défunt et à ses proches, ainsi qu'à toute la famille culturelle et artistique", selon un communiqué du ministère de la Culture et des Arts.

"L'Algérie a perdu en la personne de Madani Namoun, une figure emblématique, qui a excellé sur les planches du théâtre, à la télévision et dans le cinéma, une figure ayant marqué la mémoire des générations par des personnages immortels qu'il a incarnés avec un talent et une performance exceptionnelle, faisant de lui un artiste populaire ayant gravé son nom dans l'histoire de l'art algérien", estime le ministre.