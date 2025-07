Algérie: Nouvelles technologies de l'information - Meziane et Zerrouki président l'ouverture d'une session de formation au profit des journalistes

ALGER — Le ministre de la Communication, M. Mohamed Meziane, a coprésidé, mardi à Alger, avec le ministre de la Poste et des Télécommunications, M. Sidi Ali Zerrouki, l'ouverture d'une session de formation au profit des journalistes, visant à renforcer les compétences médiatiques dans les domaines liés à la technologie 5G.

S'exprimant à l'ouverture des travaux de cette session de formation, placée sous le thème "Nouvelles technologies de l'information, notamment la 5G", M. Meziane a indiqué que cette technologie constituait un "trait civilisationnel" et une "jonction entre le développement technologique et la profession journalistique, qui nous place face à de grands défis tout en nous ouvrant des opportunités prometteuses".

Pour ce qui est du choix du thème de la formation, M. Meziane a affirmé qu'il mettait "en évidence notre rôle, en tant que responsables et professionnels des médias, dans l'accompagnement des efforts du Gouvernement visant à étendre la couverture de cette technologie, à former les compétences en la matière et à se mettre au diapason de l'évolution qualitative que connaissent les technologies de l'information et de la communication (TIC), et ce, au titre de la stratégie du ministère de la Communication".

Le premier responsable du secteur a également souligné que le renforcement et la consécration de la coopération institutionnelle et de la coordination intersectorielle visaient à "créer une dynamique commune à même de contribuer à la réussite des programmes sectoriels" et à "mettre en lumière les orientations stratégiques de l'Etat en matière de numérisation, de promotion de l'investissement dans l'économie technologique et de mise en place d'un cadre réglementaire et législatif adapté".

Dans cette optique, les nouvelles technologies de l'information se présentent comme des "outils efficaces d'innovation offrant des possibilités considérables dans les domaines de la production médiatique mobile via smartphones, de la diffusion en direct et de la couverture instantanée des événements", a-t-il expliqué.

Parmi ces nouveaux modes, le ministre a cité "la communication transversale", qui se distingue des schémas traditionnels verticaux ou horizontaux, en ce qu'elle "favorise les échanges collaboratifs au sein des institutions, en dépassant les barrières administratives et bureaucratiques".

De son côté, M. Zerrouki a indiqué que cette session de formation "reflète une approche institutionnelle claire, plaçant le journalisme au cœur de la transformation numérique que connaît l'Algérie nouvelle, sous la direction éclairée du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune".

"Nous plaçons le journaliste au coeur du changement, en tant qu'acteur dans la conscientisation collective face à cette transformation stratégique", a-t-il dit, soulignant que "la formation spécialisée et continu e n'est plus un choix, mais une nécessité impérieuse au service de l'intérêt national et de la crédibilité du discours médiatique, notamment sur les questions technologiques qui exigent précision et profondeur".

Il a, à cet égard, affirmé, que "rien n'a été laissé au hasard, le système ayant été entièrement mis en place, à travers les licences, le cahier des charges, le suivi et le contrôle de la qualité du service", afin que "cette technologie puisse ouvrir la voie à une économie basée sur la connaissance, une économie qui encourage l'innovation et étend les usages de l'intelligence artificielle et de l'internet des objets".

Cette démarche devrait, selon M. Zerrouki, "renforcer la transformation numérique de l'administration publique et des services publics, aussi bien dans les grandes villes que dans les zones frontalières, constituant ainsi la colonne vertébrale de l'Algérie numérique souveraine".