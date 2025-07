ALGER — Le ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base, Lakhdar Rekhroukh, a donné, mardi, le coup d'envoi des travaux d'aménagement et de mise en place du système global du projet d'extension des deux lignes El Harrach-aéroport international Houari Boumediene et Ain Naadja-Baraki.

Le coup d'envoi des travaux a été donné au niveau du projet de la station du "pôle universitaire" d'El Harrach, en présence du ministre des Transports, Saïd Sayoud, du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari et du secrétaire général de la wilaya d'Alger, Abderrahmane Rahmani, ainsi que de l'ambassadeur de Chine en Algérie, M. Dong Guangli.

Les travaux lancés concernent l'aménagement de 15 stations, l'équipement des tunnels et l'installation des rails de la ligne El Harrach centre-aéroport international d'Alger (9.5 km) et de la ligne Ain Naadja- Baraki, via Gué de Constantine (6 km).

La ligne El Harrach centre- aéroport international d'Alger compte 9 stations, à savoir Hacène Badi, le pôle universitaire, Beaulieu, Oued Smar, l'université Houari Boumediene, Rabia Tahar, Smail Yefsah, le quartier d'affaires, et la station de l'aéroport.

La ligne Ain naadja- Baraki comprend, quant à elle, 6 stations soit: Mohamed Boudiaf, Ain naadja, le parc urbain, Mohamed Belarbi, le jardin et la station de la cité des 2004 logements à Baraki. Ces nouvelles stations relieront des agglomérations à d'importants services publics au niveau de la capitale, notamment le pôle universitaire d'El Harrach, l'université Houari Boumediene, le quartier d'affaires à Bab Ezzouar et l'aéroport international Houari Boumediene.

Le délai de réalisation des deux nouvelles lignes et de leur mise en service est fixé à 24 mois, avec la possibilité de l'exploitation progressive de certains tronçons, selon les explications fournies par les entreprises en charge du projet.

A rappeler que le réseau du métro d'Alger, actuellement opérationnel, s'étend sur une longueur de 19,5 km et compte 19 stations. Dans une allocution à l'occasion, M. Rekhroukh a indiqué que le lancement de la mise en place du système global d'extension du Métro d'Alger constituait une étape importante du processus de réalisation de ce projet stratégique, affirmant que cette extension s'inscrivait dans le cadre de "la vision stratégique du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune visant la réalisation des grands projets structurants et le suivi de leur concrétisation sur le terrain à l'effet d'améliorer le cadre de vie du citoyen et de moderniser l'infrastructure urbaine".

= Le nombre des usagers du Métro d'Alger passera de 45 à 88 millions/an=

Ce projet s'inscrit, aussi, dans le cadre des efforts consentis pour concrétiser les 54e engagements du président de la République, notamment le 32e engagement relatif à la diminution de la congestion routière dans les grandes villes, en particulier Alger, a expliqué le ministre, soulignant que le lancement des travaux d'aménagement intervenaient après l'achèvement, avec succès, des travaux de génie civil.

Les travaux d'aménagement et des stations et des tunnels des deux lignes concernent la pose des voies, l'installation des systèmes de communication, d'électricité et des équipements techniques modernes, suivant les normes de sécurité et de qualité en vigueur , selon le ministre.

L'extension permettra de porter la longueur du réseau de 19 à 32 kilomètres et d'augmenter le nombre de stations exploitées de 19 à 32, ce qui renforcera les liaisons entre les quartiers résidentiels, les établissements universitaires et les grandes structures, contribuant ainsi à l'amélioration de la qualité de vie dans la capitale.

Après la mise en service des deux nouvelles lignes, le réseau du Métro d'Alger devrait porter le nombre d'usagers de 45 millions à 85 millions par an, a-t-il révélé. Concernant les maitres d'oeuvres, M. Rekhroukh a fait état de l'adoption d'une approche participative favorisant le partenariat entre des entreprises nationales et chinoises, dont le Groupe Cosider et ses filiales spécialisées, ainsi que le Groupe public de construction ferroviaire (GCF), récemment crée à travers sa filiale l'Entreprise nationale de réalisation d'infrastructures ferroviaires (INFRARAIL), spécialisée en infrastructure.

Dans ce cadre, le ministre a appelé les sociétés supervisant ce projet à respecter les délais contractuels, à travers la coordination sur le terrain avec l'ensemble des partenaires, suivant un calendrier précis, afin d'accélérer la cadence de la réalisation et de lancer progressivement l'exploitation des lignes.

De son côté, M. Menad Kherfi, Directeur général (DG) de l'Entreprise Métro d'Alger (EMA), maître d'ouvrage délégué, a fait savoir que le lancement du projet d'aménagement et la mise en place du système global intervenait après l'achèvement total des travaux de génie civil, de la station d'El Harrach centre vers l'aéroport international d'Alger Houari Boumediene, et de Ain Naâdja vers Baraki, soulignant que cette réalisation avait été accomplie, conformément aux normes internationales et aux règlementations techniques en vigueur.

M Kherfi s'est, en outre, félicité de la contribution du Groupe Cosider, en tant qu'acteur acteur majeur dans les travaux de réalisation, ainsi que de son rôle axial dans la réalisation des gros oeuvres de ce projet stratégique.

En marge de l'opération de lancement de ce projet, un groupe d'étudiants majors de promo de l'Ecole polytechnique d'architecture et d'urbanisme (EPAU) ont été distingués pour avoir contribué à la proposition de designs relatifs à l'aménagement de quatre stations souterraines des deux lignes, dans le cadre d'un concours lancé par l'EMA.