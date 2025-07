Algérie: Rebiga met en avant 'la vision commune' du pays et de la Chine dans la lutte contre l'occupation

ALGER — Le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, M. Laïd Rebiga a mis en avant, mardi à Alger, "la vision unifiée" de l'Algérie et de la Chine dans la lutte contre l'occupation et le soutien aux peuples opprimés.

Présidant l'ouverture des travaux d'une conférence scientifique historique intitulée: "Algérie-Chine : consécration de l'histoire révolutionnaire et renforcement du futur rayonnant commun", M. Rebiga a souligné que ce qui lie les deux pays, "ce ne sont pas seulement les relations diplomatiques séculaires, mais aussi une mémoire de lutte commune et une vision humanitaire commune de lutte contre l'occupation, de soutien aux peuples opprimés et en faveur de la justice, de la paix et du développement".

Il a indiqué que cette conférence aborde un thème hautement symbolique s'inscrivant dans le cadre des relations historiques profondes entre les deux pays, des dénominateurs communs dans la lutte contre l'occupation, et des perspectives de coopération dans l'instauration de la sécurité et de la paix internationales", soulignant que la tenue de cette conférence vient "réaffirmer les dimensions humanitaires de la Révolution du 1er Novembre 1954 et les valeurs universelles qu'elle véhicule".

Il a également rappelé que l'organisation de cette conférence s'inscrivait dans le cadre des festivités commémorant le 63e anniversaire de la Fête de l'Indépendance et du recouvrement de la souveraineté nationale, une occasion constituant, selon lui, une halte pour se remémorer les positions de la Chine et de son peuple en faveur de la glorieuse Guerre de libération et sa reconnaissance du Gouvernement provisoire de la République algérienne (GPRA) en 1958.

Pour le ministre, cette conférence traduit le message historique qui concrétise la dimension profonde des relations entre les deux pays, se félicitant par là même, de la poursuite de ces relations et de leur évolution vers "un partenariat stratégique" qui vise à "concrétiser un avenir prometteur de la coopération bilatérale, sous la direction du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune et de son homologue le président de la République populaire de Chine, M. Xi Jinping.

De son côté, l'ambassadeur chinois en Algérie, Dong Guangli a souligné les principes communs que les deux pays partagent en matière d'émancipation, de la lutte contre le colonialisme et de la préservation de la souveraineté nationale, rappelant que l'Algérie a arraché son indépendance, après "une lutte courageuse devenue désormais un exemple à suivre".

L'ambassadeur chinois a également souligné que l'Algérie et la Chine partagent une vision commune concernant les questions internationales, soulignant que son pays oeuvre, de concert avec l'Algérie, à "garantir la stabilité mondiale, au service de l'Humanité toute entière".

Lors de cette conférence à laquelle ont pris part des représentants de la famille révolutionnaire et de l'Association d'amitié algéro-chinoise, les différentes étapes exceptionnelles dans les relations algéro-chinoises ainsi que le soutien mutuel des deux pays dans différents fora internationaux, ont été mis en exergue.